Moretto rivela: "Gudmundsson-Fiorentina, si lavora al prestito con obbligo a più di 20 milioni di euro"
Fiorentina e Genoa sono in trattativa per Albert Gudmundsson, talento islandese classe 1997. La situazione
La Fiorentina torna forte su Albert Gudmundsson, l'attaccante islandese del Genoa. Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto, i viola hanno avviato i contatti con il Grifone per cercare di portare il talento classe '97 a Firenze. La formula su cui si lavora sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro. In questa settimana potrebbero esserci degli sviluppi in tal senso.
Di Marzio: “Tessmann-Fiorentina, si limano ultimi dettagli con gli agenti. Possibile chiusura in giornata”
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