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Moretto rivela: "Gudmundsson-Fiorentina, si lavora al prestito con obbligo a più di 20 milioni di euro"

Fiorentina e Genoa sono in trattativa per Albert Gudmundsson, talento islandese classe 1997. La situazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2024 17:58
Moretto rivela: "Gudmundsson-Fiorentina, si lavora al prestito con obbligo a più di 20 milioni di euro" -
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La Fiorentina torna forte su Albert Gudmundsson, l'attaccante islandese del Genoa. Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto, i viola hanno avviato i contatti con il Grifone per cercare di portare il talento classe '97 a Firenze. La formula su cui si lavora sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro. In questa settimana potrebbero esserci degli sviluppi in tal senso.

Di Marzio: “Tessmann-Fiorentina, si limano ultimi dettagli con gli agenti. Possibile chiusura in giornata”

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