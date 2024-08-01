Di Marzio: "Tessmann-Fiorentina, si limano ultimi dettagli con gli agenti. Possibile chiusura in giornata"

La lunga trattativa per Tessmann potrebbe trovare un lieto fine nella giornata di oggi. Si limano gli ultimi dettagli

Tanner Tessmann è a un passo dal vestire la maglia viola. La Fiorentina ha trovato un accordo di massima sia con il Venezia, club proprietario del cartellino, che con il giocatore che ha aperto con entusiasmo. Unica problematica della trattativa si accosta all'accordo circa le commissioni degli agenti dello statunitense, le cui cifre andavano al di sopra delle aspettative della Fiorentina. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ora Tessmann sembrerebbe vicinissimo alla Viola: in questo momento si stanno limando gli ultimi dettagli con gli agenti. In giornata si può arrivare alla chiusura.

Di Marzio rivela: “De Gea proposto alla Fiorentina, ma il profilo preferito dalla società è Turati”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-de-gea-proposto-alla-fiorentina-ma-il-profilo-preferito-dalla-societa-e-turati/262654/