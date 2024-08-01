Di Marzio rivela: "De Gea proposto alla Fiorentina, ma il profilo preferito dalla società è Turati"

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha approfondito le trattative di mercato calde in casa Fiorentina, facendo il nome di Turati per la porta

Grande lavoro in casa Fiorentina per completare la squadra a disposizione di Raffaele Palladino per la prossima stagione. Dopo Kean e Colpani, la società viola vuole consegnare altri rinforzi al proprio allenatore, con al momento una priorità: Gudmundsson. Il calciatore islandese del Genoa è il preferito per sostituire Nico Gonzalez nel caso dovesse partire (conteso tra Atalanta e Juventus, con al momento i nerazzurri che stanno spingendo di più). Attualmente, Gudmundsson è così la priorità nel mercato della Fiorentina.

Tante valutazioni per quanto riguarda la porta in casa Fiorentina. Il profilo preferito dalla società è quello di Stefano Turati, reduce dalla stagione da titolare al Frosinone, e attualmente in rotta al Sassuolo, come Consigli. E' stato valutato anche De Gea, proposto nei giorni scorsi.

La Fiorentina vuole completare anche il centrocampo, come raccontato nei giorni scorsi, Tessmann è il nome principale. Per il giocatore è stato raggiunto l'accordo con il Venezia, ma non ancora con gli agenti. Intanto, piace sempre Edoardo Bove della Roma. Lo scrive Di Marzio sul proprio sito.

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