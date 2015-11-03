Labaro Viola

Notizie Turati Fiorentina

TMW scrive: "Turati è un'idea per la Fiorentina. Il Sassuolo apre al prestito con obbligo di riscatto"

08 agosto 2024 16:06

Repubblica: "La Fiorentina riflette sui portieri: De Gea, Turati e Musso sono sotto osservazione"

03 agosto 2024 10:26

TMW: "Musso e De Gea possibili soluzioni per la Fiorentina in porta. Si valutano anche Caprile e Turati"

01 agosto 2024 15:49

Di Marzio rivela: "De Gea proposto alla Fiorentina, ma il profilo preferito dalla società è Turati"

01 agosto 2024 13:11

Turati (vice Italiano) ammette: "Con Vlahovic avremmo fatto più punti. Non poteva rifiutare la Juventus"

28 maggio 2022 15:55

Vice Italiano: "Nessun problema per la permanenza di Italiano a Firenze. Europa League rammarico"

28 maggio 2022 15:39

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