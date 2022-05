Turati (vice Italiano) ammette: “Con Vlahovic avremmo fatto più punti. Non poteva rifiutare la Juventus”

Nel corso della sua intervista a Lecco News, Marco Turati, il vice di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina, ha parlato anche di Dusan Vlahovic, queste le sue parole:

Vlahovic è stato fischiato nell’ultima di campionato a Firenze, storia che si ripete se pensiamo a Chiesa, Bernardeschi e ovviamente Baggio qualche anno fa. Tutti ex viola emigrati in bianconero.

“Io parlo della situazione odierna, dicendo che mi è dispiaciuto: Dusan è un ragazzo per bene – ha solo sfruttato una chance difficile da rifiutare. Certo, magari con lui sino alla fine qualche punticino supplementare l’avremmo anche fatto, comunque ripeto: non poteva dire di no a un’occasione così importante”.