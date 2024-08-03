Repubblica: "La Fiorentina riflette sui portieri: De Gea, Turati e Musso sono sotto osservazione"

La Fiorentina nelle ultime ore sta studiando la situazione del portiere, cercando di trovare la quadra insieme a Mister Palladino

Tra gli argomenti di spicco del mercato della Fiorentina c'è sicuramente la questione portieri. Palladino ha dichiarato che la società sta esaminando le opzioni per il ruolo di estremo difensore, in particolare riguardo a Terracciano e Christensen, che non soddisfano pienamente il tecnico per le loro abilità con i piedi. Le alternative sul tavolo, come riportato da La Repubblica, sono due: rivoluzionare completamente il reparto dei portieri o promuovere il giovane Martinelli come secondo, affiancandolo a un portiere più esperto. Nel frattempo, De Gea, Turati e Musso sono sotto osservazione.

Gazzetta: "La Viola pronta a rifarsi il look in vista dell'inizio del campionato"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-pronta-a-rifarsi-il-look-settimana-decisiva-per-gudmundsson-e-tessmann/262905/