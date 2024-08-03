Gazzetta: "La Fiorentina pronta a rifarsi il look: settimana decisiva per Gudmundsson e Tessmann"

Manca sempre meno per l'arrivo di Tessmann e Gudmundsson a Firenze. La Fiorentina entro settimana prossima potrebbe chiudere per entrambi

Con ogni probabilità la prossima settimana sarà determinante, in casa Fiorentina, per l'arrivo di Albert Gudmundsson e Tanner Tessmann. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'islandese, dopo il contatto avvenuto a gennaio, è sempre rimasto al primo posto nella lista dei desideri del club gigliato, e ora Pradè e soci sarebbero pronti a offrire una somma complessiva di 25 milioni di euro.

La negoziazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, a cui si aggiungerebbero bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Per quanto riguarda il centrocampista del Venezia, ieri ha detto addio ai Giochi Olimpici di Parigi, venendo eliminato con la sua squadra degli Stati Uniti per mano del Marocco, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'accordo definitivo che lo porterà a Firenze. L'accordo con il Venezia è già stato raggiunto e appena saranno risolti gli ultimi dettagli con gli agenti del classe 2001 la trattativa andrà a buon fine.

Di Marzio: "Prima offerta ufficiale della Fiorentina"

https://www.labaroviola.com/di-marzio-prima-offerta-della-fiorentina-per-gudmundsson-prestito-oneroso-con-obbligo-di-riscatto/262899/