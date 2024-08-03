Di Marzio: "Prima offerta della Fiorentina per Gudmundsson: prestito oneroso con obbligo di riscatto"

La Fiorentina, come riportato da Di Marzio, ha inviato al Genoa la prima offerta ufficiale per Gudmundsson prestito oneroso con obbligo

La priorità della Fiorentina ha un nome: Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese del Genoa, come raccontato nei giorni scorsi, è il nome prescelto dalla società per sostituire anche Nico Gonzalez, conteso tra Juventus e Atalanta, e nella serata di ieri, 2 agosto, è stata presentata la prima offerta ufficiale. La Fiorentina per il cartellino di Gudmundsson ha presentato al Genoa un'offerta sulla base del prestito oneroso, fissato a 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto (legato a varie condizioni) a 20 milioni. Lo riporta Gianluca di Marzio.

Nazione: "Gudmundsson alla Fiorentina con la formula "alla Colpani". Preoccupa il processo che lo vede coinvolto

https://www.labaroviola.com/nazione-gudmundsson-e-la-formula-colpani-fiorentina-frenata-dal-processo-che-lo-vede-coinvolto/262897/