Nazione: "Gudmundsson e la 'formula Colpani'. Fiorentina frenata dal processo che lo vede coinvolto"

Gudmundsson costa qualche milione in meno rispetto a gennaio

Da mesi la Fiorentina punta Albert Gudmundsson, e adesso anche le ultime resistenze del Genoa potrebbero vacillare. L'islandese costa qualche milione in meno rispetto a gennaio (20-25 milioni complessivi), e la formula proposta dal club viola si avvicina a quella che ha portato all'arrivo di Colpani. La Fiorentina propone un prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Cosa frena ACF? Il processo che vede coinvolto l'attaccante non desta troppa preoccupazione (il calciatore è stato assolto in primo grado). Ma è altrettanto vero che nessun club oggi può acquistare a titolo definitivo l'islandese a cuor leggero. Lo scrive La Nazione.