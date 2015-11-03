Notizie Gianluca Di Marzio Fiorentina

Di Marzio: "Vanoli? La società valuterà per ripartire con un nuovo progetto. Kean avrà mercato"
25 marzo 2026 19:43
Di Marzio rivela: "C'è l'ok di massima di Mattia Viti per il trasferimento in blucerchiato"
13 gennaio 2026 18:29
Di Marzio annuncia: "Primo incontro positivo per il rinnovo di Kean. Previsti nuovi appuntamenti"
24 luglio 2025 16:43
Di Marzio annuncia: "Nei prossimi giorni incontro tra Fiorentina e agente Kean per il rinnovo"
22 luglio 2025 19:58
Di Marzio annuncia: "Kean rifiuta l'Arabia. Prossime ore decisive, Fiorentina proporrà rinnovo a 4 milioni"
13 luglio 2025 18:05
Di Marzio annuncia: "Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale di Pioli. Arriverà a Firenze domenica"
11 luglio 2025 18:14
Terremoto Italia, Spalletti si dimette da allenatore. Adesso la Nazionale va su Pioli?
08 giugno 2025 14:41
Di Marzio annuncia: "Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8"
27 dicembre 2024 19:15
Di Marzio: "Incontro in corso tra il Monza e l'agente di Bianco per il prestito dalla Fiorentina"
30 agosto 2024 18:15
Di Marzio annuncia: "Mangala voleva la Fiorentina ma va all'Everton. Lione mantiene l'impegno con gli inglesi"
29 agosto 2024 18:06
Di Marzio: "Dopo aver chiuso De Gea la Fiorentina preferisce vendere Christensen e non Terracciano"
08 agosto 2024 19:35
Di Marzio annuncia: "La Juventus investirà i soldi su Nico Gonzalez se l'Atalanta non cede Koopmeiners"
06 agosto 2024 19:59
Di Marzio: "Il Genoa accetterà l'offerta della Fiorentina per Gudmundsson o farà piccola controproposta"
06 agosto 2024 19:37
Di Marzio: "Prima offerta della Fiorentina per Gudmundsson: prestito oneroso con obbligo di riscatto"
03 agosto 2024 10:08
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina farà l'offerta definitiva per Tessmann stasera. Parti vicine"
30 luglio 2024 18:58
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Tessmann. Il Venezia chiede di più"
25 luglio 2024 19:30
Di Marzio rivela: "Burdisso lascerà la Fiorentina al termine della stagione, possibile passaggio alla Roma"
22 aprile 2024 10:47
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina rilancia per Gudmundsson: 20 milioni + 3 di bonus. Il Genoa rifiuta"
31 gennaio 2024 17:33
Di Marzio annuncia: "Brekalo finisce nel mirino dell'Olympiacos dopo brusca frenata con la Dinamo"
25 gennaio 2024 19:27
Bernardeschi stufo di stare in Canada si offre a tutti per tornare in Italia, c'è la Lazio
25 gennaio 2024 13:31
La Roma prova ad anticipare tutti per Baldanzi: contatti con l'ex obiettivo della Fiorentina
24 gennaio 2024 18:41
Di Marzio annuncia: "Nuovi contatti tra Fiorentina e Verona per Ngonge"
15 gennaio 2024 18:14
Di Marzio: "Salernitana offre prestito con obbligo per Faraoni, la Fiorentina diritto di riscatto"
08 gennaio 2024 19:03
Di Marzio: "Mina vicino al sì ma la Fiorentina vuole anche Sutalo. Contatti continui con la Dinamo"
01 agosto 2023 18:43
Di Marzio: "Per Bianco è corsa a due tra Catanzaro e Pisa: Aquilani lo vuole nel suo centrocampo"
03 luglio 2023 19:03
Di Marzio: "La Fiorentina pronta all'offerta per Lo Celso. Sul piatto prestito con riscatto a 20 milioni"
09 agosto 2022 00:10
Di Marzio: "Flamengo forte su Pulgar. L'uscita del cileno potrebbe favorire l'entrata di Dodô"
16 luglio 2022 01:08
Di Marzio: "Mandragora sarà un giocatore della Fiorentina. Verrà presentato Mercoledì"
30 giugno 2022 23:49
Di Marzio: "Il Monza si inserisce nella corsa per Marlon. Fiorentina ancora interessata"
30 giugno 2022 00:38
Di Marzio: "Jovic alla Fiorentina in prestito secco. Visite mediche la prossima settimana"
28 giugno 2022 23:55
Di Marzio, Pinamonti alla Fiorentina? No, L'Atalanta accelera per il giovane attaccante
25 giugno 2022 01:05
Di Marzio sicuro: "Italiano incontrerá oggi la Fiorentina per firmare il rinnovo di contratto"
21 giugno 2022 00:22
Di Marzio scrive: "Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L' identikit è quello di Amiri"
21 giugno 2022 00:02
Di Marzio annuncia: "Fiorentina-Italiano: c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2024. In settimana l'annuncio"
19 giugno 2022 15:38
Di Marzio non ha dubbi: "Scatto della Fiorentina per Dodò. Il DS dello Shakhtar atteso a Firenze"
16 giugno 2022 00:11
Di Marzio è sicuro: "Il Monza è fortemente interessato a Joao Pedro". Fiorentina si tira fuori?
15 giugno 2022 00:27
Parla Di Marzio: "Accordo tra Fiorentina e Grillitsch ancora non trovato dopo l'incontro con l'agente"
12 giugno 2022 01:47
Sfuma Dalot per la Fiorentina? Di Marzio annuncia: "Vuole restare allo United. Importante per Ten Haag"
30 maggio 2022 21:18
Di Marzio: "Lunedi Penarol risponderà alla Fiorentina, clausola di Agustin Alvarez è di 17 milioni"
29 gennaio 2022 20:13
Accordo tra Fiorentina e Agustin Alvarez, contratto di 5 anni da giugno. 13 milioni al Penarol
29 gennaio 2022 08:41
Piccini attacca: "Con Gasperini all'Atalanta mi hanno affossato, trattato non come essere umano"
08 gennaio 2022 13:12
Di Marzio, lo Spezia ha scelto il sostituto di Italiano: sarà l'ex allenatore del Genoa Thiago Motta
04 luglio 2021 16:29
Di Marzio: "Ribery avrebbe preferito un segnale chiaro dalla Fiorentina"
30 giugno 2021 16:29
Di Marzio: "Italiano è a Firenze con i dirigenti della Fiorentina. Ultimi dettagli prima della firma"
27 giugno 2021 15:59
Niente Fiorentina per De Paul? Di Marzio rivela offerta dell'Atletico: "20 milioni più Perez all'Udinese"
29 maggio 2021 14:06
Sky Sport, Fiorentina voleva Jovetic a gennaio, Ribery sarebbe andato al Monza. I dettagli
03 febbraio 2021 13:27
Di Marzio, oggi la possibile fumata bianca per Lirola al Marsiglia. Le cifre
09 gennaio 2021 16:16
Di Marzio, Fiorentina e Chiesa si vengono incontro, rinnovo e cessione alla Juventus in prestito oneroso. Le cifre
04 ottobre 2020 23:32
Di Marzio, Chiesa-Juventus in prestito oneroso di 2 milioni, 8 il prossimo anno e riscatto a 40 milioni. Ma prima il rinnovo con la Fiorentina
04 ottobre 2020 21:06
Chiesa sempre più vicino alla Juventus, regalato Douglas Costa al Bayern Monaco per risparmiare l'ingaggio
04 ottobre 2020 20:24
Di Marzio, Martinez Quarta ha fatto le visite mediche con la Fiorentina, adesso problemi dei tempi. Le ultime
04 ottobre 2020 17:36
Adesso è fatta, Martinez Quarta alla Fiorentina, 6 milioni + 6 milioni di bonus. Domani in Argentina le visite mediche
03 ottobre 2020 00:23
Di Marzio annuncia, la Fiorentina ha alzato l'offerta per Martinez Quarta, si aspetta il si dal River Plate
02 ottobre 2020 23:14
Di Marzio, Borja Valero può tornare a Firenze, trattativa con la Fiorentina. I dettagli
07 settembre 2020 23:47
Iachini, idea della Spal per sostituire Di Biagio nella prossima stagione
14 luglio 2020 16:41
De Rossi alla Fiorentina? Non è fatta ma solo un'idea. Tutta la verità
04 luglio 2020 13:22
Di Marzio conferma: "La Fiorentina ha scelto De Rossi come allenatore, si chiede deroga alla Lega per patentino"
03 luglio 2020 23:47
Sky Sport annuncia, la Fiorentina vuole Daniele De Rossi come prossimo allenatore. Le ultime
03 luglio 2020 21:59
Di Marzio: "Il calciomercato cambia date: il virus obbliga una riduzione della sessione"
13 marzo 2020 18:10
Maggio: "Scelsi la Fiorentina per la piazza non per la categoria. 10 mesi dopo eravamo già in Serie A"
27 febbraio 2020 22:53
Di Marzio: "È stato Llorente a dire di no alla Fiorentina in estate. Montella è in attesa di Pedro"
22 settembre 2019 21:56
Lunedì Kalinic ex della viola sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma
31 agosto 2019 20:13
Oggi Pulgar terminerà le visite mediche e dopo firmerà un contratto con la Fiorentina
09 agosto 2019 09:36
Di Marzio, Saponara passa al Genoa in prestito gratuito con diritto di riscatto a 3,8 milioni di euro
04 agosto 2019 14:05
Il difensore viola Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito secco
03 agosto 2019 17:51
Di Marzio, Praet ha rifiutato la Fiorentina, era fatto lo scambio con Benassi alla Sampdoria
19 luglio 2019 00:21
Di Marzio, domani mattina è stato fissato un incontro Fiorentina-Milan per Veretout
11 luglio 2019 17:01
Terracciano ritorna a vestire la maglia viola. Si occuperà di fare il vice di Dragowsky
05 luglio 2019 20:11
Di Marzio, lunedì l'agente di Jordan Veretout incontrerà la Roma. Il Milan è in standby
21 giugno 2019 18:01
Di Marzio conferma l'arrivo di Luis Muriel all'Atalanta. Le cifre del cartellino
17 giugno 2019 23:36
Yilmaz: "Vorrei terminare la mia carriera al Besiktas, è il mio sogno più grande"
14 giugno 2019 17:25
Sky Sport, Di Marzio: "La società del Napoli torna con successo su Veretout della Fiorentina"
30 maggio 2019 19:06
Sky Sport, fatta per Zurkowski, alla Fiorentina da giugno. Le cifre dell'operazione, Juventus beffata
24 gennaio 2019 00:19
In arrivo l’attaccante brasiliano classe 2000 Gabriel Bocchio
16 agosto 2018 10:49
Di Marzio: "10 milioni alla Fiorentina per Babacar e Falcinelli a Firenze in prestito con diritto di riscatto"
31 gennaio 2018 08:53
Di Marzio: "Sala? Oltre alla Fiorentina c'è anche il Sassuolo per sostituire Gazzola"
17 gennaio 2018 08:30
Di Marzio a Sky: "Per il dopo Sanchez si punta anche su Kourbelis del Panathinaikos. Soucek..."
17 gennaio 2018 08:23
Celta Vigo in pole per Emre Mor, per il turco resta in piedi l'ipotesi Torino...
28 agosto 2017 18:18
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