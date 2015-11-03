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Notizie Gianluca Di Marzio Fiorentina

Di Marzio: "Vanoli? La società valuterà per ripartire con un nuovo progetto. Kean avrà mercato"

25 marzo 2026 19:43

Di Marzio rivela: "C'è l'ok di massima di Mattia Viti per il trasferimento in blucerchiato"

13 gennaio 2026 18:29

Di Marzio annuncia: "Primo incontro positivo per il rinnovo di Kean. Previsti nuovi appuntamenti"

24 luglio 2025 16:43

Di Marzio annuncia: "Nei prossimi giorni incontro tra Fiorentina e agente Kean per il rinnovo"

22 luglio 2025 19:58

Di Marzio annuncia: "Kean rifiuta l'Arabia. Prossime ore decisive, Fiorentina proporrà rinnovo a 4 milioni"

13 luglio 2025 18:05

Di Marzio annuncia: "Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale di Pioli. Arriverà a Firenze domenica"

11 luglio 2025 18:14

Terremoto Italia, Spalletti si dimette da allenatore. Adesso la Nazionale va su Pioli?

08 giugno 2025 14:41

Di Marzio annuncia: "Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8"

27 dicembre 2024 19:15

Di Marzio: "Incontro in corso tra il Monza e l'agente di Bianco per il prestito dalla Fiorentina"

30 agosto 2024 18:15

Di Marzio annuncia: "Mangala voleva la Fiorentina ma va all'Everton. Lione mantiene l'impegno con gli inglesi"

29 agosto 2024 18:06

Di Marzio: "Dopo aver chiuso De Gea la Fiorentina preferisce vendere Christensen e non Terracciano"

08 agosto 2024 19:35

Di Marzio annuncia: "La Juventus investirà i soldi su Nico Gonzalez se l'Atalanta non cede Koopmeiners"

06 agosto 2024 19:59

Di Marzio: "Il Genoa accetterà l'offerta della Fiorentina per Gudmundsson o farà piccola controproposta"

06 agosto 2024 19:37

Di Marzio: "Prima offerta della Fiorentina per Gudmundsson: prestito oneroso con obbligo di riscatto"

03 agosto 2024 10:08

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina farà l'offerta definitiva per Tessmann stasera. Parti vicine"

30 luglio 2024 18:58

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Tessmann. Il Venezia chiede di più"

25 luglio 2024 19:30

Di Marzio rivela: "Burdisso lascerà la Fiorentina al termine della stagione, possibile passaggio alla Roma"

22 aprile 2024 10:47

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina rilancia per Gudmundsson: 20 milioni + 3 di bonus. Il Genoa rifiuta"

31 gennaio 2024 17:33

Di Marzio annuncia: "Brekalo finisce nel mirino dell'Olympiacos dopo brusca frenata con la Dinamo"

25 gennaio 2024 19:27

Bernardeschi stufo di stare in Canada si offre a tutti per tornare in Italia, c'è la Lazio

25 gennaio 2024 13:31

La Roma prova ad anticipare tutti per Baldanzi: contatti con l'ex obiettivo della Fiorentina

24 gennaio 2024 18:41

Di Marzio annuncia: "Nuovi contatti tra Fiorentina e Verona per Ngonge"

15 gennaio 2024 18:14

Di Marzio: "Salernitana offre prestito con obbligo per Faraoni, la Fiorentina diritto di riscatto"

08 gennaio 2024 19:03

Di Marzio: "Mina vicino al sì ma la Fiorentina vuole anche Sutalo. Contatti continui con la Dinamo"

01 agosto 2023 18:43

Di Marzio: "Per Bianco è corsa a due tra Catanzaro e Pisa: Aquilani lo vuole nel suo centrocampo"

03 luglio 2023 19:03

Di Marzio: "La Fiorentina pronta all'offerta per Lo Celso. Sul piatto prestito con riscatto a 20 milioni"

09 agosto 2022 00:10

Di Marzio: "Flamengo forte su Pulgar. L'uscita del cileno potrebbe favorire l'entrata di Dodô"

16 luglio 2022 01:08

Di Marzio: "Mandragora sarà un giocatore della Fiorentina. Verrà presentato Mercoledì"

30 giugno 2022 23:49

Di Marzio: "Il Monza si inserisce nella corsa per Marlon. Fiorentina ancora interessata"

30 giugno 2022 00:38

Di Marzio: "Jovic alla Fiorentina in prestito secco. Visite mediche la prossima settimana"

28 giugno 2022 23:55

Di Marzio, Pinamonti alla Fiorentina? No, L'Atalanta accelera per il giovane attaccante

25 giugno 2022 01:05

Di Marzio sicuro: "Italiano incontrerá oggi la Fiorentina per firmare il rinnovo di contratto"

21 giugno 2022 00:22

Di Marzio scrive: "Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L' identikit è quello di Amiri"

21 giugno 2022 00:02

Di Marzio annuncia: "Fiorentina-Italiano: c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2024. In settimana l'annuncio"

19 giugno 2022 15:38

Di Marzio non ha dubbi: "Scatto della Fiorentina per Dodò. Il DS dello Shakhtar atteso a Firenze"

16 giugno 2022 00:11

Di Marzio è sicuro: "Il Monza è fortemente interessato a Joao Pedro". Fiorentina si tira fuori?

15 giugno 2022 00:27

Parla Di Marzio: "Accordo tra Fiorentina e Grillitsch ancora non trovato dopo l'incontro con l'agente"

12 giugno 2022 01:47

Sfuma Dalot per la Fiorentina? Di Marzio annuncia: "Vuole restare allo United. Importante per Ten Haag"

30 maggio 2022 21:18

Di Marzio: "Lunedi Penarol risponderà alla Fiorentina, clausola di Agustin Alvarez è di 17 milioni"

29 gennaio 2022 20:13

Accordo tra Fiorentina e Agustin Alvarez, contratto di 5 anni da giugno. 13 milioni al Penarol

29 gennaio 2022 08:41

Piccini attacca: "Con Gasperini all'Atalanta mi hanno affossato, trattato non come essere umano"

08 gennaio 2022 13:12

Di Marzio, lo Spezia ha scelto il sostituto di Italiano: sarà l'ex allenatore del Genoa Thiago Motta

04 luglio 2021 16:29

Di Marzio: "Ribery avrebbe preferito un segnale chiaro dalla Fiorentina"

30 giugno 2021 16:29

Di Marzio: "Italiano è a Firenze con i dirigenti della Fiorentina. Ultimi dettagli prima della firma"

27 giugno 2021 15:59

Niente Fiorentina per De Paul? Di Marzio rivela offerta dell'Atletico: "20 milioni più Perez all'Udinese"

29 maggio 2021 14:06

Sky Sport, Fiorentina voleva Jovetic a gennaio, Ribery sarebbe andato al Monza. I dettagli

03 febbraio 2021 13:27

Di Marzio, oggi la possibile fumata bianca per Lirola al Marsiglia. Le cifre

09 gennaio 2021 16:16

Di Marzio, Fiorentina e Chiesa si vengono incontro, rinnovo e cessione alla Juventus in prestito oneroso. Le cifre

04 ottobre 2020 23:32

Di Marzio, Chiesa-Juventus in prestito oneroso di 2 milioni, 8 il prossimo anno e riscatto a 40 milioni. Ma prima il rinnovo con la Fiorentina

04 ottobre 2020 21:06

Chiesa sempre più vicino alla Juventus, regalato Douglas Costa al Bayern Monaco per risparmiare l'ingaggio

04 ottobre 2020 20:24

Di Marzio, Martinez Quarta ha fatto le visite mediche con la Fiorentina, adesso problemi dei tempi. Le ultime

04 ottobre 2020 17:36

Adesso è fatta, Martinez Quarta alla Fiorentina, 6 milioni + 6 milioni di bonus. Domani in Argentina le visite mediche

03 ottobre 2020 00:23

Di Marzio annuncia, la Fiorentina ha alzato l'offerta per Martinez Quarta, si aspetta il si dal River Plate

02 ottobre 2020 23:14

Di Marzio, Borja Valero può tornare a Firenze, trattativa con la Fiorentina. I dettagli

07 settembre 2020 23:47

Iachini, idea della Spal per sostituire Di Biagio nella prossima stagione

14 luglio 2020 16:41

De Rossi alla Fiorentina? Non è fatta ma solo un'idea. Tutta la verità

04 luglio 2020 13:22

Di Marzio conferma: "La Fiorentina ha scelto De Rossi come allenatore, si chiede deroga alla Lega per patentino"

03 luglio 2020 23:47

Sky Sport annuncia, la Fiorentina vuole Daniele De Rossi come prossimo allenatore. Le ultime

03 luglio 2020 21:59

Di Marzio: "Il calciomercato cambia date: il virus obbliga una riduzione della sessione"

13 marzo 2020 18:10

Maggio: "Scelsi la Fiorentina per la piazza non per la categoria. 10 mesi dopo eravamo già in Serie A"

27 febbraio 2020 22:53

Di Marzio: "È stato Llorente a dire di no alla Fiorentina in estate. Montella è in attesa di Pedro"

22 settembre 2019 21:56

Lunedì Kalinic ex della viola sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma

31 agosto 2019 20:13

Oggi Pulgar terminerà le visite mediche e dopo firmerà un contratto con la Fiorentina

09 agosto 2019 09:36

Di Marzio, Saponara passa al Genoa in prestito gratuito con diritto di riscatto a 3,8 milioni di euro

04 agosto 2019 14:05

Il difensore viola Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito secco

03 agosto 2019 17:51

Di Marzio, Praet ha rifiutato la Fiorentina, era fatto lo scambio con Benassi alla Sampdoria

19 luglio 2019 00:21

Di Marzio, domani mattina è stato fissato un incontro Fiorentina-Milan per Veretout

11 luglio 2019 17:01

Terracciano ritorna a vestire la maglia viola. Si occuperà di fare il vice di Dragowsky

05 luglio 2019 20:11

Di Marzio, lunedì l'agente di Jordan Veretout incontrerà la Roma. Il Milan è in standby

21 giugno 2019 18:01

Di Marzio conferma l'arrivo di Luis Muriel all'Atalanta. Le cifre del cartellino

17 giugno 2019 23:36

Yilmaz: "Vorrei terminare la mia carriera al Besiktas, è il mio sogno più grande"

14 giugno 2019 17:25

Sky Sport, Di Marzio: "La società del Napoli torna con successo su Veretout della Fiorentina"

30 maggio 2019 19:06

Sky Sport, fatta per Zurkowski, alla Fiorentina da giugno. Le cifre dell'operazione, Juventus beffata

24 gennaio 2019 00:19

In arrivo l’attaccante brasiliano classe 2000 Gabriel Bocchio

16 agosto 2018 10:49

Di Marzio: "10 milioni alla Fiorentina per Babacar e Falcinelli a Firenze in prestito con diritto di riscatto"

31 gennaio 2018 08:53

Di Marzio: "Sala? Oltre alla Fiorentina c'è anche il Sassuolo per sostituire Gazzola"

17 gennaio 2018 08:30

Di Marzio a Sky: "Per il dopo Sanchez si punta anche su Kourbelis del Panathinaikos. Soucek..."

17 gennaio 2018 08:23

Celta Vigo in pole per Emre Mor, per il turco resta in piedi l'ipotesi Torino...

28 agosto 2017 18:18

Di Marzio: "L'Hebei Fortune di Pellegrini prende Hernanes perché Borja Valero ha detto di no"

06 febbraio 2017 10:30

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