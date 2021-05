Niente Fiorentina per De Paul? Di Marzio rivela offerta dell’Atletico: “20 milioni più Perez all’Udinese”

Come riporta Gianluca Di Marzio, Rodrigo De Paul, reduce da una stagione fantastica per l’Udinese da leader e ispirazione della squadra, potrebbe spostarsi su una grande destinazione durante l’estate. L’Atletico Madrid di Diego Simeone ha chiamato per il centrocampista argentino che quest’anno ha segnato 9 gol e raccolto 10 assist.

La squadra vincitrice della Liga ha individuato nel numero 10 dell’Udinese l’aggiunta ideale per la offseason, nei giorni scorsi sono in corso contatti tra i titolari dei due club.

L’Atletico ha fatto la sua offerta iniziale, 20 milioni di euro in contanti più Nehuén Perez come controparte. Il difensore centrale argentino classe 2000 ha giocato 26 partite in prestito al Granada.

L’Udinese al momento chiede una cifra più alta, ma l’affare ha ancora possibilità di andare avanti visti i buoni rapporti tra il capo dell’Udinese Giampaolo Pozzo e l’ad dell’Atletico Miguel Gil.

