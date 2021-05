CorFio, Politano è il primo obiettivo della Fiorentina. Berardi sarebbe l’ideale ma vale 30 milioni. Orsolini…

Non a caso, tra i primissimi nomi fatti dal neo allenatore della Fiorentina, c’è quello di Matteo Politano. Mancino, che ama partire da destra. Ecco perchè oltre a Politano va tenuto d’occhio Riccardo Orsolini, che è pronto per tentare una nuova esperienza. Certo l’ideale sarebbe Domenico Berardi. Il problema è il prezzo non inferiore ai 30 milioni. Stesso discorso per Boga. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

