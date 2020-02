Maggio: “Scelsi la Fiorentina per la piazza non per la categoria. 10 mesi dopo eravamo già in Serie A”

L’ex difensore viola, Christian Maggio, ha rilasciato un intervista su Gianlucadimarzio.com : “Ebbi una grave pubalgia. Rimasi quasi due settimane in carrozzina, non riuscivo nemmeno a camminare. Andai a Parma un mese in prova ma pure lì non erano convinti. Pensai di lasciare il calcio. Poi però arrivò la Fiorentina: scelsi la piazza più che la categoria. Ad agosto ci informarono che saremmo stati ripescati in Serie B e dieci mesi dopo eravamo già in Seria A”.