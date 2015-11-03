Notizie Maggio Fiorentina

Schira: "Maggio è pronto al rinnovo annuale con il Benevento a 38 anni"
19 luglio 2020 12:23
Conte annuncia: "Riprendono gli allenamenti, dal 4 maggio individuali, dal 18 maggio in gruppo"
26 aprile 2020 21:46
Maggio: "Avevo la pubalgia ed ero in carrozzina. Il Parma mi scartò, poi mi prese la Fiorentina"
21 aprile 2020 22:00
Maggio: "Scelsi la Fiorentina per la piazza non per la categoria. 10 mesi dopo eravamo già in Serie A"
27 febbraio 2020 22:53
Maggio: "La sconfitta contro la Fiorentina ci ha tolto lo scudetto, giornata storta. Altro che..."
05 dicembre 2018 15:54
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