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Notizie Maggio Fiorentina

Schira: "Maggio è pronto al rinnovo annuale con il Benevento a 38 anni"

19 luglio 2020 12:23

Conte annuncia: "Riprendono gli allenamenti, dal 4 maggio individuali, dal 18 maggio in gruppo"

26 aprile 2020 21:46

Maggio: "Avevo la pubalgia ed ero in carrozzina. Il Parma mi scartò, poi mi prese la Fiorentina"

21 aprile 2020 22:00

Maggio: "Scelsi la Fiorentina per la piazza non per la categoria. 10 mesi dopo eravamo già in Serie A"

27 febbraio 2020 22:53

Maggio: "La sconfitta contro la Fiorentina ci ha tolto lo scudetto, giornata storta. Altro che..."

05 dicembre 2018 15:54

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