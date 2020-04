Ecco cosa ha detto in conferenza stampa Giuseppe Conte, presidente del Consiglio italiano per quanto concerne la fase 2: “Ora inizia una fase di convivenza con il virus, dobbiamo chiaramente dire che c’è il rischio che il contagio cresca in alcune zone. Servirà ovviamente mantenere le distanze di sicurezza. Se amiamo l’Italia bisogna mantenere la distanza. Se la curva risale potrà andare fuori controllo. Dal 4 maggio sarà consentita un’attività fisica individuale per gli atleti riconosciuti a livello nazionale, dovrà esserci una distanza di sicurezza di almeno due metri. Dal 18 maggio è prevista la ripresa degli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio ed altri sport”.