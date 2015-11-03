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Notizie Allenamenti Fiorentina

Regione Toscana, allenamenti sospesi: si attende la decisione delle autorità governative

28 ottobre 2020 16:39

Nazione, Ribery si allena ancora a casa: altri 7 giorni di quarantena o potrà tornare lunedì al centro sportivo?

16 maggio 2020 12:38

Le regole del protocollo: tamponi, ritiri e limiti agli allenamenti. C'è il nodo sulla responsabilità dei medici

15 maggio 2020 12:17

Spadafora: "Gravina ha accolto le modifiche del Comitato Scientifico: allenamenti dal 18 maggio"

13 maggio 2020 17:36

Gazzetta, Ripartenza? Sì ma con prudenza. Per la Serie A sarà decisivo il vertice Conte-FIGC

12 maggio 2020 11:07

Ripresa degli allenamenti collettivi, rinviata a domani la decisione del Comitato Scientifico

10 maggio 2020 22:40

Tuttosport, Test fisici ok per Ribery ma non può allenarsi al centro sportivo. L'autoisolamento...

10 maggio 2020 10:55

Il 6 maggio via ai test sierologici per la Fiorentina, dall'8 ripresa degli allenamenti al centro sportivo

04 maggio 2020 20:52

Nazione, Iachini e i calciatori restano a casa: prima il protocollo, poi ecco le regole da rispettare

04 maggio 2020 10:20

Sportmediaset, il Viminale dà l'ok: domani ripresa degli allenamenti individuali per i club di Serie A

03 maggio 2020 13:09

Spadafora cambia idea: "Da lunedì allenamenti anche per gli sport di squadra. La palla passa al comitato tecnico scientifico"

02 maggio 2020 23:55

Dopo l'Emilia, il Lazio: Zingaretti verso l'ok agli allenamenti. E la Toscana...

02 maggio 2020 14:38

Spadafora: “Via agli sport individuali. Calcio dal 18 maggio? Vedremo. Il protocollo FIGC...”

27 aprile 2020 08:53

Conte annuncia: "Riprendono gli allenamenti, dal 4 maggio individuali, dal 18 maggio in gruppo"

26 aprile 2020 21:46

Tuttosport, nessun privilegio per la Serie A: si va verso la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio

23 aprile 2020 10:49

Dal 4 maggio il via agli allenamenti soft. Ripresa del campionato? Non ci sono certezze

23 aprile 2020 10:25

“Serve un mese di allenamenti per ripartire. Infortuni? Dobbiamo aspettarceli”

23 aprile 2020 09:38

Spadafora: "Spero di poter confermare la ripresa degli allenamenti a porte chiuse il 4 maggio"

16 aprile 2020 23:29

Venerdì incontro Governo-FIGC: gli allenamenti riprenderanno a step. Isolamento doppio per chi viene dall'estero

05 aprile 2020 13:37

Conte frena le società sportive: "Nuovo decreto: stop agli allenamenti fino al 13 aprile"

02 aprile 2020 00:58

Dal Pino: "Ripresa degli allenamenti? Almeno fino al 3 aprile non ne voglio più sentire parlare"

26 marzo 2020 00:36

Dott. Casaleggio: "Gli allenamenti devono riprendere entro il 12 aprile o la stagione sarà finita qui"

23 marzo 2020 11:41

Castellacci: "Ho forti dubbi che il 4 aprile si possano riprendere gli allenamenti ed il 3 maggio la Serie A"

22 marzo 2020 21:57

Serie A, c'è l'intesa per la ripresa degli allenamenti il 4 aprile. Lotito vorrebbe ricominciare già lunedì...

19 marzo 2020 20:48

Coronavirus, Federazione Medico Sportiva Italiana: stop agli allenamenti almeno fino al 3 aprile

17 marzo 2020 21:04

Allenamenti casalinghi: al mattino forza e core stability, al pomeriggio lavoro aerobico

15 marzo 2020 11:48

Fiorentina Women's, sospesi gli allenamenti fino a data da destinarsi. Presto ulteriori info

10 marzo 2020 18:59

La Fiorentina dice stop, centro sportivo chiuso e allenamenti sospesi fino a data da destinarsi. Il comunicato

10 marzo 2020 16:08

Dopo il nuovo decreto la Serie A si ferma ma gli allenamenti? Sono diversi i dubbi da sciogliere

10 marzo 2020 01:17

Montella prepara il match delle 12.30 contro l'Udinese. Cambiano gli orari degli allenamenti

03 ottobre 2019 10:41

Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...

20 dicembre 2017 18:38

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