Notizie Allenamenti Fiorentina

Regione Toscana, allenamenti sospesi: si attende la decisione delle autorità governative
28 ottobre 2020 16:39
Nazione, Ribery si allena ancora a casa: altri 7 giorni di quarantena o potrà tornare lunedì al centro sportivo?
16 maggio 2020 12:38
Le regole del protocollo: tamponi, ritiri e limiti agli allenamenti. C'è il nodo sulla responsabilità dei medici
15 maggio 2020 12:17
Spadafora: "Gravina ha accolto le modifiche del Comitato Scientifico: allenamenti dal 18 maggio"
13 maggio 2020 17:36
Gazzetta, Ripartenza? Sì ma con prudenza. Per la Serie A sarà decisivo il vertice Conte-FIGC
12 maggio 2020 11:07
Ripresa degli allenamenti collettivi, rinviata a domani la decisione del Comitato Scientifico
10 maggio 2020 22:40
Tuttosport, Test fisici ok per Ribery ma non può allenarsi al centro sportivo. L'autoisolamento...
10 maggio 2020 10:55
Il 6 maggio via ai test sierologici per la Fiorentina, dall'8 ripresa degli allenamenti al centro sportivo
04 maggio 2020 20:52
Nazione, Iachini e i calciatori restano a casa: prima il protocollo, poi ecco le regole da rispettare
04 maggio 2020 10:20
Sportmediaset, il Viminale dà l'ok: domani ripresa degli allenamenti individuali per i club di Serie A
03 maggio 2020 13:09
Spadafora cambia idea: "Da lunedì allenamenti anche per gli sport di squadra. La palla passa al comitato tecnico scientifico"
02 maggio 2020 23:55
Dopo l'Emilia, il Lazio: Zingaretti verso l'ok agli allenamenti. E la Toscana...
02 maggio 2020 14:38
Spadafora: “Via agli sport individuali. Calcio dal 18 maggio? Vedremo. Il protocollo FIGC...”
27 aprile 2020 08:53
Conte annuncia: "Riprendono gli allenamenti, dal 4 maggio individuali, dal 18 maggio in gruppo"
26 aprile 2020 21:46
Tuttosport, nessun privilegio per la Serie A: si va verso la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio
23 aprile 2020 10:49
Dal 4 maggio il via agli allenamenti soft. Ripresa del campionato? Non ci sono certezze
23 aprile 2020 10:25
“Serve un mese di allenamenti per ripartire. Infortuni? Dobbiamo aspettarceli”
23 aprile 2020 09:38
Spadafora: "Spero di poter confermare la ripresa degli allenamenti a porte chiuse il 4 maggio"
16 aprile 2020 23:29
Venerdì incontro Governo-FIGC: gli allenamenti riprenderanno a step. Isolamento doppio per chi viene dall'estero
05 aprile 2020 13:37
Conte frena le società sportive: "Nuovo decreto: stop agli allenamenti fino al 13 aprile"
02 aprile 2020 00:58
Dal Pino: "Ripresa degli allenamenti? Almeno fino al 3 aprile non ne voglio più sentire parlare"
26 marzo 2020 00:36
Dott. Casaleggio: "Gli allenamenti devono riprendere entro il 12 aprile o la stagione sarà finita qui"
23 marzo 2020 11:41
Castellacci: "Ho forti dubbi che il 4 aprile si possano riprendere gli allenamenti ed il 3 maggio la Serie A"
22 marzo 2020 21:57
Serie A, c'è l'intesa per la ripresa degli allenamenti il 4 aprile. Lotito vorrebbe ricominciare già lunedì...
19 marzo 2020 20:48
Coronavirus, Federazione Medico Sportiva Italiana: stop agli allenamenti almeno fino al 3 aprile
17 marzo 2020 21:04
Allenamenti casalinghi: al mattino forza e core stability, al pomeriggio lavoro aerobico
15 marzo 2020 11:48
Fiorentina Women's, sospesi gli allenamenti fino a data da destinarsi. Presto ulteriori info
10 marzo 2020 18:59
La Fiorentina dice stop, centro sportivo chiuso e allenamenti sospesi fino a data da destinarsi. Il comunicato
10 marzo 2020 16:08
Dopo il nuovo decreto la Serie A si ferma ma gli allenamenti? Sono diversi i dubbi da sciogliere
10 marzo 2020 01:17
Montella prepara il match delle 12.30 contro l'Udinese. Cambiano gli orari degli allenamenti
03 ottobre 2019 10:41
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