Franck Ribery si allena ancora a casa, il francese è alle prese con le stesse esercitazioni dei compagni e viene seguito da un preparatore viola. Il francese vuole sapere se dall’inizio della prossima settimana potrà riprendere a lavorare in gruppo oppure se dovrà fare altri sette giorni di quarantena. La Fiorentina dopo il primo ok dell’ufficio igiene non ha più avuto risposte. Lo riporta La Nazione.