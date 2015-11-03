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Notizie Quarantena Fiorentina

"Per i giocatori della Fiorentina la Procura apre inchiesta, per la Juventus invece può aprire"

14 novembre 2020 14:53

Lo spogliatoio viola e la Fiorentina hanno trovato l'accordo, riduzione stipendi nei mesi quarantena

19 giugno 2020 02:40

CorSport, FIGC al lavoro, la svolta è vicina: la quarantena passerà da 14 giorni a 4

12 giugno 2020 11:13

Gravina: "La quarantena è eccessiva, spero che il Comitato Scientifico allenti le restrizioni"

11 giugno 2020 13:18

Intesa medici-comitato scientifico: la quarantena durante il campionato ridotta 14 a 7 giorni

22 maggio 2020 22:36

Nazione, Ribery si allena ancora a casa: altri 7 giorni di quarantena o potrà tornare lunedì al centro sportivo?

16 maggio 2020 12:38

Comitato Scientifico, 15 giorni di isolamento dopo la ripresa degli allenamenti. Campionato? Si valuterà poi

12 maggio 2020 15:11

Ribery oggi o domani farà ritorno a Firenze: 14 giorni di quarantena o no? Dipende dal protocollo del calcio...

06 maggio 2020 11:06

Fiorentina, quarantena finita per i calciatori negativi al Coronavirus

27 marzo 2020 11:27

Ljajic è stato messo in quarantena: l'ex attaccante viola ha la febbre molto alta

21 febbraio 2020 13:15

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