"Per i giocatori della Fiorentina la Procura apre inchiesta, per la Juventus invece può aprire"
Disparità di trattamento tra la Fiorentina e la Juventus sul caso dei giocatori che hanno non rispettato l'ordine dell'Asl? La denuncia
Questo quello che scrive l'ex calciatore Paolo Ziliani su Twitter riguardo alle sanzioni che dovrebbero avere i giocatori della Fiorentina (Milenkovic, Pulgar, Vlahovic, Amrabat, Caceres, Martinez Quarta) per aver rotto la bolla per raggiungere le rispettive nazionali. Nelle scorse settimane anche alcuni giocatori della Juventus, tra cui Cristiano Ronaldo e tutti i sudamericani, hanno commesso la stessa violazione. Ma la reazione pare essere diversa. Il tweet:
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