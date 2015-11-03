Notizie Covid 19 Fiorentina

Il Covid mette in ginocchio la Serie A, ma per la Lega si scenderà regolarmente in campo
04 gennaio 2022 21:49
Serie A, oltre 50 casi di Covid-19, 18 rilevati negli ultimi 2 giorni. Le ASL sono vigili
02 gennaio 2022 09:59
De Rossi è risultato positivo al Covid-19 ed è ricoverato allo Spallanzani
09 aprile 2021 20:36
Tamponi in casa viola, tutti i giocatori della Fiorentina sono negativi dopo la bolla. Si aspettano i nazionali
17 novembre 2020 20:27
"Per i giocatori della Fiorentina la Procura apre inchiesta, per la Juventus invece può aprire"
14 novembre 2020 14:53
Pioli è positivo al Covid-19, cancellato l'allenamento del Milan del pomeriggio. Il tecnico in quarantena
14 novembre 2020 13:15
La difesa della Lazio sui tamponi è imbarazzante. Sarà penalizzazione?
13 novembre 2020 16:06
"Ho il Covid, sono attaccato all'ossigeno 16 ore al giorno. Mi lavano le infermiere. È dura, un film dell'orrore"
28 ottobre 2020 13:08
Due sospetti positivi nell'Italia, trema la Fiorentina. Ci sono Biraghi e Bonaventura con il gruppo azzurro
13 ottobre 2020 19:29
Dpcm Covid-19: calcetto e sport di contatto amatoriali verso lo stop. Oggi la decisione di Speranza e Cts
11 ottobre 2020 10:28
L'Asl smaschera il Napoli: "Non abbiamo impedito di partire per Torino nè imposto la quarantena"
03 ottobre 2020 23:49
Un giocatore del Torino positivo al Covid 19, trema la Fiorentina. Sarà quarantena e rischio Inter. Le ultime
21 settembre 2020 23:54
Pulgar è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo il test di ieri. Il comunicato
01 settembre 2020 15:51
Pulgar positivo al Covid-19. Non è l'unico viola. Il comunicato della Fiorentina
23 agosto 2020 14:28
Commisso in arrivo a Firenze? No, per ora i voli dagli Stati Uniti sono vietati
14 luglio 2020 15:14
Lo spogliatoio viola e la Fiorentina hanno trovato l'accordo, riduzione stipendi nei mesi quarantena
19 giugno 2020 02:40
Iachini racconta: "Ho avuto il COVID-19, ma con me è stato clemente. Non ho avuto sintomi e conseguenze"
13 giugno 2020 10:45
L'Atalanta uno dei motivi piu forti del contagio Covid, contro il Valencia birre comuni e assembramenti
13 giugno 2020 10:16
Se una squadra di serie A viola il protocollo anti Covid verrà punita come se avesse truccato una partita
09 giugno 2020 13:19
10 mila tifosi viola al Franchi per le partite della Fiorentina. Una speranza che potrebbe diventare realtà
01 giugno 2020 14:25
A Firenze piantato un albero ogni morto di Covid. Nasce un boschetto, ecco dove si trova
29 maggio 2020 22:15
Coppa Italia con semifinali e finale in 3 giorni? L'Inter manda la primavera a Napoli
29 maggio 2020 17:00
ADESSO È UFFICIALE, RIPARTE LA SERIE A. ECCO I DETTAGLI DELLA DECISIONE
28 maggio 2020 20:28
La partita di Champions tra Liverpool e Atletico Madrid ha provocato 41 morti per Covid-19. Il dato allarmante
25 maggio 2020 14:33
Il bollettino della protezione civile di oggi sul Covid 19, contagi in calo. 156 morti nelle ultime 24 ore
21 maggio 2020 19:29
Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS
21 maggio 2020 16:16
Ripresa del campionato? Castellacci frena: "I medici non sono d'accordo al protocollo"
20 maggio 2020 15:16
Giocatori liberi di indossare magliette proprie? Arrivano i complimenti dagli 007 di Roma alla Fiorentina
19 maggio 2020 12:07
Pozzo dà la colpa alla Fiorentina? Ma era l'Udinese a voler giocare a porte aperte. Il retroscena
18 maggio 2020 15:06
Conte annuncia: "Riaprono cinema e palestre, ecco le date. Si allo spostamento tra regioni e in Europa. Le disposizioni"
16 maggio 2020 23:00
Inter contro la ripresa, Marotta: "Con queste regole non possiamo andare in ritiro, se non cambiano..."
15 maggio 2020 00:45
Pradè: "La Fiorentina mi ha inviato il nuovo contratto quanto ero malato, mi ha commosso. Non c'è bisogno di firmarlo"
14 maggio 2020 14:37
I positivi al Covid-19 in casa Fiorentina diminuiscono da 6 a 4. Oggi altri tamponi
13 maggio 2020 11:49
Anche la Sampdoria annuncia nuovi tre contagiati, e anche un ritorno di positività per un calciatore. Il comunicato
07 maggio 2020 21:49
Tre giocatori positivi al COVID-19? Non sono Cutrone, Pezzella e Vlahovic ormai guariti
07 maggio 2020 20:28
REPORT MEDICO FIORENTINA, ALTRI 6 POSITIVI AL COVID 19, TRE GIOCATORI E TRE DELLO STAFF
07 maggio 2020 19:34
Firenze torna a sorridere, è il primo giorno senza contagi COVID-19. Le disposizioni del governo danno frutto
30 aprile 2020 14:50
Castellacci: "La prudenza del governo è eccessiva. I campi di calcio sono sicuri come i parchi"
29 aprile 2020 21:54
L'organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto alla Uefa stop al calcio fino al 2021
21 aprile 2020 18:36
A Siena per la prima volta è stato isolato il virus: "Adesso possiamo studiare vaccino e farmaci"
20 aprile 2020 19:59
Il campionato verrà annullato? I club di Serie A studiano il taglio agli stipendi dei calciatori
16 marzo 2020 00:57
Covid-19, Peretola chiuso in 48 ore: in Toscana resta aperto solo il Galilei di Pisa
13 marzo 2020 17:46
Regione Toscana: Covid-19, regole, sintomi, comportamenti da seguire e numeri da chiamare
10 marzo 2020 12:53
Emergenza Covid-19: Il presidente del CONI ha indetto una riunione straordinaria oggi alle 15
09 marzo 2020 14:22
Allarme COVID-19, Decreto varato: le gare si giocheranno a porte chiuse fino al 3 aprile
04 marzo 2020 21:01
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