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Notizie Covid 19 Fiorentina

Il Covid mette in ginocchio la Serie A, ma per la Lega si scenderà regolarmente in campo

04 gennaio 2022 21:49

Serie A, oltre 50 casi di Covid-19, 18 rilevati negli ultimi 2 giorni. Le ASL sono vigili

02 gennaio 2022 09:59

De Rossi è risultato positivo al Covid-19 ed è ricoverato allo Spallanzani

09 aprile 2021 20:36

Tamponi in casa viola, tutti i giocatori della Fiorentina sono negativi dopo la bolla. Si aspettano i nazionali

17 novembre 2020 20:27

"Per i giocatori della Fiorentina la Procura apre inchiesta, per la Juventus invece può aprire"

14 novembre 2020 14:53

Pioli è positivo al Covid-19, cancellato l'allenamento del Milan del pomeriggio. Il tecnico in quarantena

14 novembre 2020 13:15

La difesa della Lazio sui tamponi è imbarazzante. Sarà penalizzazione?

13 novembre 2020 16:06

"Ho il Covid, sono attaccato all'ossigeno 16 ore al giorno. Mi lavano le infermiere. È dura, un film dell'orrore"

28 ottobre 2020 13:08

Due sospetti positivi nell'Italia, trema la Fiorentina. Ci sono Biraghi e Bonaventura con il gruppo azzurro

13 ottobre 2020 19:29

Dpcm Covid-19: calcetto e sport di contatto amatoriali verso lo stop. Oggi la decisione di Speranza e Cts

11 ottobre 2020 10:28

L'Asl smaschera il Napoli: "Non abbiamo impedito di partire per Torino nè imposto la quarantena"

03 ottobre 2020 23:49

Un giocatore del Torino positivo al Covid 19, trema la Fiorentina. Sarà quarantena e rischio Inter. Le ultime

21 settembre 2020 23:54

Pulgar è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo il test di ieri. Il comunicato

01 settembre 2020 15:51

Pulgar positivo al Covid-19. Non è l'unico viola. Il comunicato della Fiorentina

23 agosto 2020 14:28

Commisso in arrivo a Firenze? No, per ora i voli dagli Stati Uniti sono vietati

14 luglio 2020 15:14

Lo spogliatoio viola e la Fiorentina hanno trovato l'accordo, riduzione stipendi nei mesi quarantena

19 giugno 2020 02:40

Iachini racconta: "Ho avuto il COVID-19, ma con me è stato clemente. Non ho avuto sintomi e conseguenze"

13 giugno 2020 10:45

L'Atalanta uno dei motivi piu forti del contagio Covid, contro il Valencia birre comuni e assembramenti

13 giugno 2020 10:16

Se una squadra di serie A viola il protocollo anti Covid verrà punita come se avesse truccato una partita

09 giugno 2020 13:19

10 mila tifosi viola al Franchi per le partite della Fiorentina. Una speranza che potrebbe diventare realtà

01 giugno 2020 14:25

A Firenze piantato un albero ogni morto di Covid. Nasce un boschetto, ecco dove si trova

29 maggio 2020 22:15

Coppa Italia con semifinali e finale in 3 giorni? L'Inter manda la primavera a Napoli

29 maggio 2020 17:00

ADESSO È UFFICIALE, RIPARTE LA SERIE A. ECCO I DETTAGLI DELLA DECISIONE

28 maggio 2020 20:28

La partita di Champions tra Liverpool e Atletico Madrid ha provocato 41 morti per Covid-19. Il dato allarmante

25 maggio 2020 14:33

Il bollettino della protezione civile di oggi sul Covid 19, contagi in calo. 156 morti nelle ultime 24 ore

21 maggio 2020 19:29

Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS

21 maggio 2020 16:16

Ripresa del campionato? Castellacci frena: "I medici non sono d'accordo al protocollo"

20 maggio 2020 15:16

Giocatori liberi di indossare magliette proprie? Arrivano i complimenti dagli 007 di Roma alla Fiorentina

19 maggio 2020 12:07

Pozzo dà la colpa alla Fiorentina? Ma era l'Udinese a voler giocare a porte aperte. Il retroscena

18 maggio 2020 15:06

Conte annuncia: "Riaprono cinema e palestre, ecco le date. Si allo spostamento tra regioni e in Europa. Le disposizioni"

16 maggio 2020 23:00

Inter contro la ripresa, Marotta: "Con queste regole non possiamo andare in ritiro, se non cambiano..."

15 maggio 2020 00:45

Pradè: "La Fiorentina mi ha inviato il nuovo contratto quanto ero malato, mi ha commosso. Non c'è bisogno di firmarlo"

14 maggio 2020 14:37

I positivi al Covid-19 in casa Fiorentina diminuiscono da 6 a 4. Oggi altri tamponi

13 maggio 2020 11:49

Anche la Sampdoria annuncia nuovi tre contagiati, e anche un ritorno di positività per un calciatore. Il comunicato

07 maggio 2020 21:49

Tre giocatori positivi al COVID-19? Non sono Cutrone, Pezzella e Vlahovic ormai guariti

07 maggio 2020 20:28

REPORT MEDICO FIORENTINA, ALTRI 6 POSITIVI AL COVID 19, TRE GIOCATORI E TRE DELLO STAFF

07 maggio 2020 19:34

Firenze torna a sorridere, è il primo giorno senza contagi COVID-19. Le disposizioni del governo danno frutto

30 aprile 2020 14:50

Castellacci: "La prudenza del governo è eccessiva. I campi di calcio sono sicuri come i parchi"

29 aprile 2020 21:54

L'organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto alla Uefa stop al calcio fino al 2021

21 aprile 2020 18:36

A Siena per la prima volta è stato isolato il virus: "Adesso possiamo studiare vaccino e farmaci"

20 aprile 2020 19:59

Il campionato verrà annullato? I club di Serie A studiano il taglio agli stipendi dei calciatori

16 marzo 2020 00:57

Covid-19, Peretola chiuso in 48 ore: in Toscana resta aperto solo il Galilei di Pisa

13 marzo 2020 17:46

Regione Toscana: Covid-19, regole, sintomi, comportamenti da seguire e numeri da chiamare

10 marzo 2020 12:53

Emergenza Covid-19: Il presidente del CONI ha indetto una riunione straordinaria oggi alle 15

09 marzo 2020 14:22

Allarme COVID-19, Decreto varato: le gare si giocheranno a porte chiuse fino al 3 aprile

04 marzo 2020 21:01

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