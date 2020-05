La Serie A riparte ufficialmente. Dopo le consultazioni durante l’intera giornata tra i vertici dello sport e del Governo, ma soprattutto dopo due mesi di dialoghi, dibattiti e confronti anche accesi, è arrivata la decisione definitiva di far ripartire il campionato dal prossimo giugno.

Non è ancora definita la data, il Consiglio di Lega previsto per domani detterà le linee guida per il calendario e le partite con cui ripartire: c’è il tema del 13 giugno, se iniziare con la Coppa Italia, con i recuperi delle partite mancanti o subito con la Serie A dalla giornata prevista.

Ma quello che conta è che tra il 13 e il 20 giugno si tornerà in campo, l’Italia segue Germania, Spagna e Inghilterra tra i top campionati che riprendono a giocare