Notizie Lega Serie A Fiorentina

Collovati: “Partite alle 12? Una vergogna, gare falsate, il calcio è in mano agli incompetenti”
15 maggio 2026 23:17
Il Tar non decide e rinvia all'Avvocatura dello Stato: la Fiorentina ancora non sa quando gioca
14 maggio 2026 19:47
Simonelli: "Se il ministero dell'Interno non ci ascolta faremo ricorso al TAR per l'orario delle partite"
13 maggio 2026 18:44
Scontro Lega-Prefetto sul rinvio del derby: coinvolta anche la Fiorentina, ignota la data della sfida
12 maggio 2026 20:41
Corriere dello Sport: "Fiorentina, allarme gol subiti di testa. Nessuno ha fatto peggio in Serie A"
23 aprile 2026 14:37
Simonelli preoccupato per Euro 2032: "Sui nuovi stadi siamo indietro a tutto il resto d'Europa"
16 aprile 2026 18:50
Il derby della madonnina si tinge di rossonero, Estupiñán ci mette la firma. Finisce 1-0 a San Siro.
08 marzo 2026 22:46
Il Raków vince 2-0 e arriva lanciato a Firenze. Sullo sfondo c’è lo scontro salvezza con la Cremonese
08 marzo 2026 21:22
Incredibile all'Olimpico: Gatti salva la Juve al 93', la Roma mastica amaro. Corsa al quarto posto in fiamme
01 marzo 2026 22:48
Probabile formazione Udinese: Zaniolo titolare inamovibile. Salgono le quotazioni per Davis dal 1'
01 marzo 2026 21:42
Palladino: “L'inferiorità numerica è stata un vantaggio per gli avversari”, l'Atalanta cade col Sassuolo
01 marzo 2026 20:38
“Premio retrocessione”, la Fiorentina incasserebbe 25 milioni grazie al nuovo paracadute
16 febbraio 2026 22:28
Rabiot non ci sta: "Assurdo giocare con il Como in Australia, è completamente folle!"
08 ottobre 2025 00:02
Ranieri: "La squadra ha voglia di alzare un trofeo, con la difesa a tre posso spingere di più in attacco"
21 settembre 2025 16:36
Il Fatto Quotidiano: "Guerra tra Uefa e Serie A per Milan-Como in Australia, operazione da 12 milioni di euro"
19 settembre 2025 12:01
Dalla prossima stagione le partite rinviate verranno recuperate il giorno dopo. La decisione della Lega
29 luglio 2025 17:25
La Lega di Serie A omaggia David De Gea, nella Top 3 portieri della stagione ma dietro a Svilar
10 giugno 2025 23:21
Adani: "Come ha potuto la Lega non rispettare uno spogliatoio che ha perso un fratello?"
29 aprile 2025 23:40
Il Lecce inchioda la Lega, con l'Atalanta senza stemmi né colori: "La partita dei valori calpestati"
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Il Lecce minaccia la Lega: “Rinvio deciso senza rispetto né dialogo, non partiamo per Bergamo”
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L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega
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Kean è il giocatore del mese di novembre della Serie A. Riceverà il premio prima di Fiorentina-Cagliari
05 dicembre 2024 19:24
TMW: "Non ancora individuata la data per recuperare Fiorentina-Inter. Ipotesi 5 e 26 febbraio"
02 dicembre 2024 16:19
La Serie A introduce Var Message. Da questa giornata gli arbitri riceveranno comunicazioni anche sull'orologio
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Supercoppa Primavera: Fiorentina battuta, al Sassuolo la prima Supercoppa della sua storia
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De Siervo sul tema Franchi: "La Fiorentina può scriverci un film horror. Italia schiacciata dalla burocrazia"
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Alciato sull'intervista censurata a Maldini: "Non mi sono inventato nulla, non sono un bugiardo"
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Ufficiale, Fiorentina-Napoli si gioca il 17 maggio alle 20:45. Il recupero con l'Atalanta il 2 giugno alle 18
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La Lega non ha accolto l'assurda richiesta della Roma, che non ci sta: "Non c'è l'integrità del campionato"
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Calciatori e campionati europei infuriati per i calendari intasati di partite, chiesto un ultimatum alla FIFA
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La nota della Fiorentina: "Ringraziamo la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC per la vicinanza dimostrata"
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Delegazione della Lega Serie A presente al San Raffaele per Barone. Arrivati De Siervo e Butti
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Clamoroso errore della Lega Serie A su Kayode, scrive: "Il primo gol del campione africano in Serie A"
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Sarri si scaglia contro Lega e UEFA: "C'è ipocrisia. Mettono le liste e poi fanno giocare ogni 3 giorni, follia"
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Per le giornate di serie A del 16 e 23 gennaio allo stadio potranno entrare solo 5 mila tifosi
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Spadafora e Speranza sul protocollo della FIGC: "Il CTS conferma la linea della prudenza per la ripresa"
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Cellino: "Si alla ripresa del campionato, ho cambiato idea. Ma dico no al campo neutro"
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Meloni al CorSport: "Spadafora egoista. Per i calciatori il Coronavirus è un ostacolo affrontabile"
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Conte al Fatto Quotidiano: "Campionato? Non ho ancora messo mano al dossier. Spadafora ha fatto un ottimo lavoro"
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Tare a Sky Sport: "Il governo non può bloccare la Serie A, lo dice la UEFA. Possiamo riprendere a giugno e finire a settembre"
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Spadafora: "Allenamenti non riprenderanno prima del 18, nulla è cambiato. Di ripresa del campionato ancora non se ne parla"
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In Emilia Romagna i club potranno tornare ad allenarsi giá dal 4 maggio per ordinanza regionale. Ma il Parma ha deciso di aspettare
01 maggio 2020 14:12
Spadafora: "Se troviamo accordo su protocollo il calcio riprende, altrimenti il governo decreterà la chiusura del campionato"
30 aprile 2020 10:59
Gazzetta, Scontro televisioni-Lega sulla sesta rata: il calcio non vuole fare sconti
30 aprile 2020 10:03
UEFA, ufficiale: "Se campionato non riparte vale la classifica attuale. Si alla possibilità play-off"
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Gravina a Radio 1: "Chi chiede lo stop non vuole bene nè al calcio nè agli italiani. A fine maggio si può tornare a giocare""
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L'indiscrezione di SportMediaset: "Serie A senza pubblico per tutto il 2020"
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