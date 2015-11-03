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Notizie Lega Serie A Fiorentina

Collovati: “Partite alle 12? Una vergogna, gare falsate, il calcio è in mano agli incompetenti”

15 maggio 2026 23:17

Il Tar non decide e rinvia all'Avvocatura dello Stato: la Fiorentina ancora non sa quando gioca

14 maggio 2026 19:47

Simonelli: "Se il ministero dell'Interno non ci ascolta faremo ricorso al TAR per l'orario delle partite"

13 maggio 2026 18:44

Scontro Lega-Prefetto sul rinvio del derby: coinvolta anche la Fiorentina, ignota la data della sfida

12 maggio 2026 20:41

Corriere dello Sport: "Fiorentina, allarme gol subiti di testa. Nessuno ha fatto peggio in Serie A"

23 aprile 2026 14:37

Simonelli preoccupato per Euro 2032: "Sui nuovi stadi siamo indietro a tutto il resto d'Europa"

16 aprile 2026 18:50

Il derby della madonnina si tinge di rossonero, Estupiñán ci mette la firma. Finisce 1-0 a San Siro.

08 marzo 2026 22:46

Il Raków vince 2-0 e arriva lanciato a Firenze. Sullo sfondo c’è lo scontro salvezza con la Cremonese

08 marzo 2026 21:22

Incredibile all'Olimpico: Gatti salva la Juve al 93', la Roma mastica amaro. Corsa al quarto posto in fiamme

01 marzo 2026 22:48

Probabile formazione Udinese: Zaniolo titolare inamovibile. Salgono le quotazioni per Davis dal 1'

01 marzo 2026 21:42

Palladino: “L'inferiorità numerica è stata un vantaggio per gli avversari”, l'Atalanta cade col Sassuolo

01 marzo 2026 20:38

“Premio retrocessione”, la Fiorentina incasserebbe 25 milioni grazie al nuovo paracadute

16 febbraio 2026 22:28

Rabiot non ci sta: "Assurdo giocare con il Como in Australia, è completamente folle!"

08 ottobre 2025 00:02

Ranieri: "La squadra ha voglia di alzare un trofeo, con la difesa a tre posso spingere di più in attacco"

21 settembre 2025 16:36

Il Fatto Quotidiano: "Guerra tra Uefa e Serie A per Milan-Como in Australia, operazione da 12 milioni di euro"

19 settembre 2025 12:01

Dalla prossima stagione le partite rinviate verranno recuperate il giorno dopo. La decisione della Lega

29 luglio 2025 17:25

La Lega di Serie A omaggia David De Gea, nella Top 3 portieri della stagione ma dietro a Svilar

10 giugno 2025 23:21

Adani: "Come ha potuto la Lega non rispettare uno spogliatoio che ha perso un fratello?"

29 aprile 2025 23:40

Il Lecce inchioda la Lega, con l'Atalanta senza stemmi né colori: "La partita dei valori calpestati"

27 aprile 2025 22:05

Il Lecce minaccia la Lega: “Rinvio deciso senza rispetto né dialogo, non partiamo per Bergamo”

25 aprile 2025 23:11

L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega

18 dicembre 2024 23:50

Kean è il giocatore del mese di novembre della Serie A. Riceverà il premio prima di Fiorentina-Cagliari

05 dicembre 2024 19:24

TMW: "Non ancora individuata la data per recuperare Fiorentina-Inter. Ipotesi 5 e 26 febbraio"

02 dicembre 2024 16:19

La Serie A introduce Var Message. Da questa giornata gli arbitri riceveranno comunicazioni anche sull'orologio

20 settembre 2024 18:17

Supercoppa Primavera: Fiorentina battuta, al Sassuolo la prima Supercoppa della sua storia

20 agosto 2024 23:12

De Siervo sul tema Franchi: "La Fiorentina può scriverci un film horror. Italia schiacciata dalla burocrazia"

08 giugno 2024 16:49

Alciato sull'intervista censurata a Maldini: "Non mi sono inventato nulla, non sono un bugiardo"

15 maggio 2024 22:54

Ufficiale, Fiorentina-Napoli si gioca il 17 maggio alle 20:45. Il recupero con l'Atalanta il 2 giugno alle 18

10 maggio 2024 18:35

La Lega non ha accolto l'assurda richiesta della Roma, che non ci sta: "Non c'è l'integrità del campionato"

29 aprile 2024 20:44

Calciatori e campionati europei infuriati per i calendari intasati di partite, chiesto un ultimatum alla FIFA

27 aprile 2024 15:36

La nota della Fiorentina: "Ringraziamo la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC per la vicinanza dimostrata"

18 marzo 2024 15:56

Delegazione della Lega Serie A presente al San Raffaele per Barone. Arrivati De Siervo e Butti

17 marzo 2024 19:45

Clamoroso errore della Lega Serie A su Kayode, scrive: "Il primo gol del campione africano in Serie A"

27 febbraio 2024 16:05

Vieri controcorrente: "Giusto giocare in Arabia la Supercoppa. In Italia la vedono solo gli italiani"

21 gennaio 2024 19:07

De Siervo: "Obiettivo Supercoppa è esportare le partite ufficiali. Ancora non è possibile con match di Serie A"

17 gennaio 2024 18:14

Nelle partite di Supercoppa non ci saranno tempi supplementari. In caso di parità si va subito ai rigori

29 dicembre 2023 13:12

La FIGC passa all'attacco: esclusi dalla Serie A i club che non si impegneranno a non partecipare alla Superlega

28 dicembre 2023 18:05

Espulsioni a tempo? Casini: "C'è l'ipotesi. Si sta sperimentando anche fuorigioco con concetto di luce"

22 novembre 2023 17:12

Casini: "Non esiste un centro come il Viola Park in Italia. Altri club sono portati a seguire l'esempio Fiorentina"

11 ottobre 2023 18:51

Ecco le nuove date della Supercoppa italiana a Riad: semifinali il 21 e 22 gennaio, la finale il 25

09 ottobre 2023 19:17

Da Napoli, De Laurentiis pensa al boicottaggio della Supercoppa in Arabia. Il Milan sostituirebbe il Napoli

09 ottobre 2023 18:42

Sarri si sfoga : "In Italia si fa di tutto per calcio mediocre: nessuna struttura e si gioca ad orari di m**da"

29 aprile 2023 19:06

Sarri si scaglia contro Lega e UEFA: "C'è ipocrisia. Mettono le liste e poi fanno giocare ogni 3 giorni, follia"

15 marzo 2023 19:40

Iervolino denuncia: "Risse e grandi discussioni nell'assemblea di Lega, si decide sempre molto poco"

13 marzo 2023 19:56

La serie A vuole comprare Sky per costruire la sua piattaforma. Il problema però è il prezzo

13 marzo 2023 12:13

Caos in Lega Serie A. Casini convoca De Siervo dopo parole a favore della Juventus. Potrebbero saltare

03 marzo 2023 12:16

Il fuorigioco semiautomatico in Serie A dal 27 gennaio: 12 le telecamere installate nello stadio

11 gennaio 2023 14:20

Ad Serie A fa chiarezza: "DAZN? No a risoluzione, solo un reclamo molto severo"

11 gennaio 2023 13:49

Coppa Italia, per la Fiorentina possibile ottavo con la Sampdoria. Rischio Milan ai quarti

03 giugno 2022 18:08

La Fiorentina e i club "americani" vogliono Casini presidente di Lega per cambiare il calcio italiano

10 marzo 2022 11:46

19 schede nulle, un solo voto a Bonomi, fumata nera nell'assemblea FIGC per l'elezione del presidente

15 febbraio 2022 17:23

L'ultima idea della Lega di Serie A, giocare un torneo in America durante il mondiale

04 febbraio 2022 20:35

Per le giornate di serie A del 16 e 23 gennaio allo stadio potranno entrare solo 5 mila tifosi

08 gennaio 2022 17:38

Criscitiello annuncia: "Possibile rinvio a lunedì di Torino-Fiorentina, viola a Napoli giovedì in Coppa"

07 gennaio 2022 19:46

Lega contro le ASL: "Prese decisioni illegittime, fiducia nella disputa della prossima giornata”

06 gennaio 2022 21:13

Assemblea Lega Serie A, tanti i temi trattati: dai disservizi di Dazn al razzismo negli stadi

07 ottobre 2021 19:00

Dietrofront Coppa Italia, capito l'errore. Ci saranno anche le squadre di serie C nella competizione

27 maggio 2021 12:17

Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

10 maggio 2021 17:08

Sky, pronta a bloccare l'assegnazione dei diritti televisivi sul calcio. Ricorso d'urgenza presentato

22 aprile 2021 20:00

I club che vogliono Sky non si presentato e la riunione di Lega salta. Fiorentina dalla parte di Dazn

17 febbraio 2021 18:36

Dainelli: "Domani andremo in ritiro con un giorno in anticipo"

20 gennaio 2021 15:15

Dal Pino sta con Commisso: "Adesso il Franchi sarà abbandonato, burocrazia blocca investimenti"

15 gennaio 2021 19:26

LA PAROLA AI NUMERI: SUPREMAZIA NEI TIRI TOTALI PER LA FIORENTINA, 12 CONTRO I 9 DEL CAGLIARI

10 gennaio 2021 20:52

Chi ha conquistato più punti in Serie A nel 2020? Ecco la classifica

21 dicembre 2020 22:37

De Siervo: "Franchi? Aspettiamo una risposta positiva dal Ministero. La norma c'è, va applicata"

20 dicembre 2020 09:41

Sospiro di sollievo in casa Napoli: tutti negativi al tamponi. Scongiurato lo stop della Serie A?

30 settembre 2020 16:32

Gazzetta, Lega Serie A nel caos, l'Emilia Romagna anticipa tutti e riapre gli stadi a 1000 tifosi

19 settembre 2020 07:57

Svolta storica in Serie A, via libera alla creazione della media company per i diritti tv

09 settembre 2020 18:02

Barone a Sportitalia: "Torreira? Ci stiamo lavorando, vediamo. Valutiamo le opportunità di mercato"

09 settembre 2020 16:59

ACF, Milenkovic con 3257 minuti è il giocatore più utilizzato in Serie A

04 agosto 2020 19:38

Terracciano: "È stato un anno lungo, difficile. Abbiamo vissuto momenti complessi ed esaltanti..."

03 agosto 2020 12:16

Barone chiama Gravina e la Lega. I vertici del calcio italiano ammettono l'errore

26 luglio 2020 23:12

Basile ironizza: "Con gli arbitri non siamo fortunati ma con i pali sì"

26 luglio 2020 22:54

Lega Serie A: "Nessuno stop alle partite su Sky. Necessario riaprire gli stadi al più presto"

13 luglio 2020 16:42

Nicchi: "Tutti questi falli di mano? A Gasperini dico che l'Italia..."

12 luglio 2020 23:07

Basile: "Continuo la mia campagna: arbitri europei a rotazione"

11 luglio 2020 19:36

Gazzetta, l'arbitro Fabbri rischia un lungo stop fino a fine stagione per due gravi errori

10 luglio 2020 10:33

Ecco la lista dei calci di rigore assegnati nella stagione 2019/2020. 15 rigori dati alla Lazio

28 giugno 2020 17:48

Basile: "Il giorno che nel 2030 metteranno l'arbitro robot, in Italia sarà sempre meno robot rispetto all'Europa"

28 giugno 2020 10:07

Veretout: "Dopo la morte del nostro capitano Astori giocare a calcio mi ha fatto sentire meglio"

24 giugno 2020 14:23

Ufficiale: Il campionato Primavera 1 è definitivamente sospeso. Il comunicato della Lega serie A

17 giugno 2020 14:25

UFFICIALE: il campionato non si fermerà in caso di positivo al Coronavirus, niente quarantena di squadra

12 giugno 2020 17:40

Coppa Italia cambia sponsor: Coca Cola nuovo partner della Lega Serie A

11 giugno 2020 17:50

ADESSO È UFFICIALE, RIPARTE LA SERIE A. ECCO I DETTAGLI DELLA DECISIONE

28 maggio 2020 20:28

Lega Serie A, proposta la ripartenza il 13 o 20 giugno con i recuperi della 25ª giornata

25 maggio 2020 19:49

Spadafora: "Decisione su Serie A entro il 28 maggio. Via libera ad allenamenti di squadra e niente quarantena di gruppo"

19 maggio 2020 19:27

Spadafora: "Ci auguriamo la ripresa del campionato ma alle giuste condizioni e in sicurezza"

13 maggio 2020 11:59

Spadafora: "Allenamenti? Quarantena di squadra se si presenta un positivo. Settimana prossima decisione su Serie A"

11 maggio 2020 20:59

Spadafora e Speranza sul protocollo della FIGC: "Il CTS conferma la linea della prudenza per la ripresa"

11 maggio 2020 18:58

Cellino: "Si alla ripresa del campionato, ho cambiato idea. Ma dico no al campo neutro"

10 maggio 2020 17:40

Meloni al CorSport: "Spadafora egoista. Per i calciatori il Coronavirus è un ostacolo affrontabile"

06 maggio 2020 12:11

Conte al Fatto Quotidiano: "Campionato? Non ho ancora messo mano al dossier. Spadafora ha fatto un ottimo lavoro"

06 maggio 2020 09:58

Tare a Sky Sport: "Il governo non può bloccare la Serie A, lo dice la UEFA. Possiamo riprendere a giugno e finire a settembre"

03 maggio 2020 21:35

Spadafora: "Allenamenti non riprenderanno prima del 18, nulla è cambiato. Di ripresa del campionato ancora non se ne parla"

03 maggio 2020 20:59

In Emilia Romagna i club potranno tornare ad allenarsi giá dal 4 maggio per ordinanza regionale. Ma il Parma ha deciso di aspettare

01 maggio 2020 14:12

Spadafora: "Se troviamo accordo su protocollo il calcio riprende, altrimenti il governo decreterà la chiusura del campionato"

30 aprile 2020 10:59

Gazzetta, Scontro televisioni-Lega sulla sesta rata: il calcio non vuole fare sconti

30 aprile 2020 10:03

UEFA, ufficiale: "Se campionato non riparte vale la classifica attuale. Si alla possibilità play-off"

23 aprile 2020 16:55

Gravina a Radio 1: "Chi chiede lo stop non vuole bene nè al calcio nè agli italiani. A fine maggio si può tornare a giocare""

17 aprile 2020 16:34

L'indiscrezione di SportMediaset: "Serie A senza pubblico per tutto il 2020"

12 aprile 2020 16:09

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