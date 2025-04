Il Lecce minaccia la Lega: “Rinvio deciso senza rispetto né dialogo, non partiamo per Bergamo”

Il Lecce non ha intenzione di partire per Bergamo in vista della gara della 34ª giornata contro l’Atalanta. La sfida del Gewiss Stadium, che si sarebbe dovuta disputare stasera, è stata riprogrammata per domenica sera alle 20.45, dopo il rinvio di 48 ore a causa del lutto per la morte del fisioterapista Graziano Fiorita che ha colpito la società salentina quando era in ritiro pre-gara.

Domani mattina Baschirotto e compagni scenderanno in campo per una leggera rifinitura, ma, essendo ancora scossi dalla scomparsa del 47enne, non intendono imbarcarsi alla volta di Bergamo. Il club giallorosso, inoltre, recrimina con la Lega Serie A di non aver rispettato lo stato psicologico della squadra e di aver preso la decisione del rinvio di due giorni in totale autonomia e senza un reciproco consenso. Ovviamente, nel caso in cui non avvenissero ulteriori slittamenti e la squadra di Giampaolo non si presentasse in campo domenica sera a Bergamo sarebbe inevitabile la sconfitta a tavolino per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica.

Lo riporta gazzetta.it