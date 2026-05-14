Il Tar non decide e rinvia all'Avvocatura dello Stato: la Fiorentina ancora non sa quando gioca

I giudici amministrativi hanno deciso di non decidere sulla controversia nata dopo la comunicazione del Prefetto di differire la partita del derby, a lunedì 18 maggio

Il Tar Lazio non ha preso alcuna decisone sul ricorso presentato dalla Lega Serie A sul derby Roma-Lazio e la contestuale contemporaneità di altre 4 partite, fondamentali per la zona Champions.

E' caos totale, è giovedì e, ancora tutto tace. La questione è semplice: la Lega Serie A avrebbe voluto che il fischio d'inizio fosse domenica 17 alle 12:30, come stabilito dal calendario. Dall'altra parte, il Prefetto per ragioni di sicurezza e ordine pubblico ha riscritto il palinsesto variandolo di 24 ore. Sullo sfondo emerge l'impossibilità tecnica da parte del tennis a variare l'inizio della finale di mezz'ora e anticipare alle 12 l'inizio degli incontri di campionato.

Il Tar, chiamato a valutare il ricorso avanzato dalla Lega Serie A, ha deciso di rinviare all'Avvocatura di Stato, istituto di tutela degli interessi dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in sede giudiziaria. Tale decisione da parte del Tar è volta ad invitare le parti a trovare una soluzione condivisa, evitando una sentenza impositiva d'urgenza. Il rinvio si basa su motivi precisi: promuovere una mediazione, un dialogo tra le parti. La non decisione del Tar si basa sulla riconoscenza della delicatezza dei motivi di sicurezza e, preferisce che l'accordo su data e ora sia siglato direttamente dalle autorità competenti.