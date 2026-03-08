Il Raków vince 2-0 e arriva lanciato a Firenze. Sullo sfondo c’è lo scontro salvezza con la Cremonese

Giovedì sera alle 21.00 lo stadio Stadio Artemio Franchi tornerà ad accendersi per l’andata degli ottavi di UEFA Conference League tra Fiorentina e Raków. Una partita europea che arriva però in un momento delicatissimo della stagione viola, schiacciata tra due scontri pesantissimi nella lotta per evitare la zona rossa della classifica.

Il clima non è dei migliori dopo lo 0-0 maturato oggi contro il Parma. Una gara opaca, che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e ha confermato le difficoltà della squadra viola. In questo scenario complicato si inserisce la sfida con il Raków. I polacchi arrivano a Firenze con entusiasmo dopo il successo per 2-0 ottenuto in campionato quest’oggi nell’ultimo turno, una vittoria che rilancia le ambizioni della squadra nella corsa al titolo.

E il calendario non concede tregua. Dopo l’impegno europeo, la Fiorentina sarà attesa dalla trasferta contro la Cremonese: una sfida che potrebbe pesare moltissimo nella corsa salvezza. La cremonese dista appena un punto dalla Fiorentina, ed adesso ogni passo falso può diventare pericoloso.