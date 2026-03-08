8 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:46

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Raków vince 2-0 e arriva lanciato a Firenze. Sullo sfondo c’è lo scontro salvezza con la Cremonese

News

Il Raków vince 2-0 e arriva lanciato a Firenze. Sullo sfondo c’è lo scontro salvezza con la Cremonese

Redazione

8 Marzo · 21:22

Aggiornamento: 8 Marzo 2026 · 21:22

TAG:

#FiorentinaConference LeagueLega Serie A

Condividi:

di

Il Raków vince 2-0 in campionato e arriva in fiducia al Franchi. All’orizzonte per i viola c’è la sfida salvezza con la Cremonese.

Giovedì sera alle 21.00 lo stadio Stadio Artemio Franchi tornerà ad accendersi per l’andata degli ottavi di UEFA Conference League tra Fiorentina e Raków. Una partita europea che arriva però in un momento delicatissimo della stagione viola, schiacciata tra due scontri pesantissimi nella lotta per evitare la zona rossa della classifica.
Il clima non è dei migliori dopo lo 0-0 maturato oggi contro il Parma. Una gara opaca, che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e ha confermato le difficoltà della squadra viola. In questo scenario complicato si inserisce la sfida con il Raków. I polacchi arrivano a Firenze con entusiasmo dopo il successo per 2-0 ottenuto in campionato quest’oggi nell’ultimo turno, una vittoria che rilancia le ambizioni della squadra nella corsa al titolo.

E il calendario non concede tregua. Dopo l’impegno europeo, la Fiorentina sarà attesa dalla trasferta contro la Cremonese: una sfida che potrebbe pesare moltissimo nella corsa salvezza. La cremonese dista appena un punto dalla Fiorentina, ed adesso ogni passo falso può diventare pericoloso.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio