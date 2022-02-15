19 schede nulle, un solo voto a Bonomi, fumata nera nell'assemblea FIGC per l'elezione del presidente

Carlo Bonomi sembrerebbe restare il favorito, ma la votazione dovrà essere ripetuta per il mancato raggiungimento del quorum.

Non è ancora ufficiale, perchè l'assemblea di Lega risulta ancora in corso, ma tutto lascia credere che l'iter per l'elezione del nuovo presedente della Lega Serie A non terminerà oggi. Dalle indiscrezioni filtrate, sono infatti ben 19 le schede nulle, con un solo voto al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che alla vigilia era dato largamente favorito. Da protocollo ora il quorum scende da 14 a 11 voti, e la nuova votazione verrà fissata per il prossimo 23 di Febbraio.

GALBATI SI INTERROGA: ''CREDO CHE ABBIAMO PERSO CONTRO LA LAZIO PERCHE' C'ERA CABRAL E NON PIATEK''

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