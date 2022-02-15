Galbiati si interroga: "Credo che abbiamo perso contro la Lazio perchè c'era Cabral e non Piatek"

Quattro gol in cinque partite per Piatek con la maglia della Fiorentina, adesso è lui il titolare viola. Ne ha parlato Galbiati

A Lady Radio ha parlato, il giorno dopo di Spezia-Fiorentina, l'ex difensore viola Roberto Galbiati, queste le sue parole: "Inizio a pensare che contro la Lazio abbiamo perso perchè al centro dell'attacco c'era Cabral e non Piatek, il polacco è più pronto rispetto al brasiliano perchè conosce il campionato e anche meglio la squadra. Maleh mi piace per come si inserisce. Quarta credo debba migliorare nel gestire le situazioni, non può prendere tutti questi cartellini" conclude Galbiati.

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