Labaro Viola

Notizie Galbiati Fiorentina

Galbiati: “Spero che la Fiorentina faccia uno sgambetto alla Juve. Gud? Assurdo che non sappia l’Italiano”

14 maggio 2026 16:45

Galbiati: “Kean è il primo da mandare via, è quello che guadagna di più e nei momenti cardini non si è presentato”

12 maggio 2026 19:13

Galbiati: “I tifosi dovrebbero essere contenti della salvezza, gli obiettivi non si raggiungono ogni anno”

21 aprile 2026 14:49

Galbiati: ”Fiorentina salva? Sì. Paratici inizierà il suo lavoro sul mercato”

14 aprile 2026 15:20

Galbiati: “Viste le assenza vedo il Palace favorito. Gud? Il problema è come gioca e non con chi”

09 aprile 2026 15:38

Galbiati: "Kean titolare? Io giocherei con Esposito e Retegui. Deve scendere in campo chi è più in forma"

26 marzo 2026 15:10

Galbiati: "Contro l'Inter deve giocare Piccoli. Kean deve crescere, non può fare quelle scenate"

20 marzo 2026 15:56

Galbiati: "La Conference è scomoda e porta via forze. Contro la Cremonese l'importante è non perdere"

14 marzo 2026 12:45

Galbiati duro: “Servono la testa e i cogl***i, non poteva l’Udinese avere più voglia della Fiorentina”

05 marzo 2026 18:06

Galbiati: "La Fiorentina subisce gol dopo aver segnato, i cambi di Vanoli abbassano troppo il baricentro"

12 febbraio 2026 21:33

Galbiati su Harrison: "Giocatore interessante ma più da Premier League che da Serie A"

15 gennaio 2026 16:47

Galbiati controcorrente: “Piccoli più utile di Kean. Comuzzo? Si è vista la sua inesperienza”

08 gennaio 2026 17:21

Galbiati: “Commisso ha parlato tardivamente, doveva farlo quando ha preso Vanoli”

11 dicembre 2025 16:42

Galbiati: “La Fiorentina può fare a meno di Pongracic, io farei giocare sempre Comuzzo"

20 novembre 2025 15:03

Galbiati spiega: "La squadra è rassegnata alla sconfitta. Ora serve giocare di catenaccio e fare punti"

06 novembre 2025 21:09

Galbiati: "La Fiorentina ha bisogno di uno come Ballardini, ci vuole uno specialista a lottare in queste situazioni"

30 ottobre 2025 14:37

Galbiati a TMW: "Pioli in difficoltà, ma riuscirà a riportare la Fiorentina in Europa entro fine stagione"

20 ottobre 2025 17:25

Galbiati: "Gudmundsson è la delusione della Fiorentina, ha preso peso e non è per niente in forma"

09 ottobre 2025 15:21

Galbiati: “Giusto che giochi De Gea. Se Martinelli giocasse e facesse un errore, verrebbe preso di mira”

02 ottobre 2025 15:29

Galbiati: "La Fiorentina meritava di perdere a Pisa, mi sorprende che Pioli non abbia trovato la chiave"

30 settembre 2025 14:04

Galbiati: "Se Kean dovesse partire non basterebbero Dzeko ed Esposito. Beltran torni al River"

06 luglio 2025 16:31

Galbiati: "Se devo scegliere tra Esposito e Beltran, dico che il primo è nettamente più forte"

03 luglio 2025 15:27

Galbiati è sicuro: “La stagione della Fiorentina e di Palladino merita un 7. Conference conquistata sul campo”

27 maggio 2025 16:29

Galbiati sull'attacco viola: "Metterei Kean, Gudmundsson e Beltran titolari dall'inizio, bisogna fare gol subito"

17 aprile 2025 13:59

Galbiati: "Palladino, la gente merita sincerità. Conference? Se la Fiorentina esce, Juve ultima possibilità"

11 marzo 2025 15:51

Galbiati: "Palladino non può pretendere di avere tempo perché non ne ha, deve trovare velocemente la soluzione"

27 febbraio 2025 14:43

Galbiati: "Se Gudmundsson si fa male così frequentemente, può essere un serio problema"

21 novembre 2024 16:39

Galbiati: "Biraghi è ormai sul viale del tramonto, non credo farà molto con la Fiorentina"

07 novembre 2024 15:30

Galbiati: "La Fiorentina continua a subire gol e occasioni con facilità. Biraghi non può fare il centrale"

26 settembre 2024 18:24

Galbiati: "Biraghi? Se Antognoni è stato in panchina, può andarci anche lui"

19 settembre 2024 15:41

Galbiati: "Se il motivo della cessione di Milenkovic è l'ingaggio, vuol dire che ci sono dei problemi e meno voglia di investire"

16 luglio 2024 16:37

Galbiati: "Retegui giocatore importante ma costa troppo. Beltran è una seconda punta, spero che Palladino lo schieri lì. Servono due difensori"

13 giugno 2024 16:15

Galbiati contro il gioco di Italiano: "Tranne Vlahovic, tutti fanno fatica a segnare con lui, hanno difficoltà"

09 aprile 2024 14:28

Galbiati: "Solita prestazione di Sottil, non ci siamo proprio. Ieri Italiano ha trovato la soluzione giusta"

27 febbraio 2024 13:25

Galbiati contro Italiano: "Non sa leggere le partite. E se non hai i giocatori, devi cambiare modulo"

20 febbraio 2024 14:15

Galbiati: "Zero gioco della Fiorentina nella gara di Lecce, ma qualcuno è li per trovare soluzioni"

06 febbraio 2024 13:20

Galbiati critico: "Prima Ranieri, poi Quarta. Quelli che la società vuole vendere diventano i migliori"

03 ottobre 2023 13:13

"Ora Milenkovic è l'ultima scelta dei centrali. Fossi Italiano non lo farei giocare col Sivasspor"

14 marzo 2023 16:45

Galbiati: "La Fiorentina trova difficoltà con le squadra che si coprono. Italiano? I giocatori iniziano a credere nel suo calcio"

07 marzo 2023 18:14

"Se non vendi ora Amrabat, rischi di non vedere più certe offerte. Attacco? Prenderei Caputo"

27 dicembre 2022 14:30

Galbiati duro: "A Igor farebbe bene un po' di panchina per schiarirsi le idee, Italiano deve cambiare"

18 ottobre 2022 13:40

"Italiano ha voluto sperimentare in semifinale. Ha vinto Allegri perchè consapevole dei propri limiti"

21 aprile 2022 21:09

Galbiati preoccupato: "Bonaventura in calo, non è sereno. Seconda sconfitta consecutiva: è un problema"

03 marzo 2022 21:36

Galbiati si interroga: "Credo che abbiamo perso contro la Lazio perchè c'era Cabral e non Piatek"

15 febbraio 2022 16:58

Galbiati: "Italiano deve migliorare nella gestione della partita, troppo punti persi nel finale"

30 novembre 2021 13:46

Galbiati: "Lo spogliatoio non è spaccato. Lo dimostra Vlahovic: ieri è stato uno dei meglio"

19 ottobre 2021 23:02

Galbiati: "Fiorentina, troppe incognite. Italiano? Sarà il primo imputato in caso di fallimento"

08 luglio 2021 14:25

Galbiati: "Inter nettamente superiore alla Fiorentina. I Viola dovranno coprirsi e colpire in contropiede"

04 febbraio 2021 23:43

Galbiati: "Vlahovic? Lo avrei chiamato subito per allungargli il contratto. Deve tanto a Prandelli"

28 gennaio 2021 22:03

Galbiati: "Ribery? Firenze non è il Bronx, andare via per un furto mi sembra un'esagerazione"

07 luglio 2020 17:51

Galbiati: "Formazione? Confermerei Vlahovic-Chiesa. Regista? Preferisco Badelj"

28 febbraio 2020 19:39

Galbiati: "Se Chiesa non cresce in campionato non ha la certezza di andare agli Europei"

19 novembre 2019 21:32

Galbiati: "Montella non è coraggioso, le occasioni sono state casuali e non merito del gioco"

23 ottobre 2019 11:27

Galbiati: "Diawara è perfetto per la Fiorentina. Attaccante? Ecco perché serviva Zapata, non Muriel.."

02 gennaio 2019 22:28

Galbiati: "Mancano alternative importanti. Mi piacerebbe giocare con Pezzella e Milenkovic"

23 ottobre 2018 17:03

Galbiati: "Viola buona solo nella ripresa. Babacar? Va ceduto. Thereau nullo nelle ultime gare..."

27 dicembre 2017 12:12

Galbiati: ''I Della Valle? Fanno una squadra per puntare al quarto posto. Pioli giusto per Firenze...''

16 settembre 2017 14:47

Archivio

Esplora l'archivio di Galbiati

Sett. 20 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 7 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 50 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 27 Sett. 22 Sett. 16 Sett. 11 Sett. 9
Sett. 47 Sett. 45 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 29 Sett. 24 Sett. 15 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 6
Sett. 40 Sett. 11 Sett. 10
Sett. 52 Sett. 42 Sett. 16 Sett. 9 Sett. 7
Sett. 48 Sett. 42 Sett. 27 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 28 Sett. 9
Sett. 47 Sett. 43 Sett. 1
Sett. 43
Sett. 52 Sett. 37