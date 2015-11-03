Notizie Galbiati Fiorentina

Galbiati: “Spero che la Fiorentina faccia uno sgambetto alla Juve. Gud? Assurdo che non sappia l’Italiano”
14 maggio 2026 16:45
Galbiati: “Kean è il primo da mandare via, è quello che guadagna di più e nei momenti cardini non si è presentato”
12 maggio 2026 19:13
Galbiati: “I tifosi dovrebbero essere contenti della salvezza, gli obiettivi non si raggiungono ogni anno”
21 aprile 2026 14:49
Galbiati: ”Fiorentina salva? Sì. Paratici inizierà il suo lavoro sul mercato”
14 aprile 2026 15:20
Galbiati: “Viste le assenza vedo il Palace favorito. Gud? Il problema è come gioca e non con chi”
09 aprile 2026 15:38
Galbiati: "Kean titolare? Io giocherei con Esposito e Retegui. Deve scendere in campo chi è più in forma"
26 marzo 2026 15:10
Galbiati: "Contro l'Inter deve giocare Piccoli. Kean deve crescere, non può fare quelle scenate"
20 marzo 2026 15:56
Galbiati: "La Conference è scomoda e porta via forze. Contro la Cremonese l'importante è non perdere"
14 marzo 2026 12:45
Galbiati duro: “Servono la testa e i cogl***i, non poteva l’Udinese avere più voglia della Fiorentina”
05 marzo 2026 18:06
Galbiati: "La Fiorentina subisce gol dopo aver segnato, i cambi di Vanoli abbassano troppo il baricentro"
12 febbraio 2026 21:33
Galbiati su Harrison: "Giocatore interessante ma più da Premier League che da Serie A"
15 gennaio 2026 16:47
Galbiati controcorrente: “Piccoli più utile di Kean. Comuzzo? Si è vista la sua inesperienza”
08 gennaio 2026 17:21
Galbiati: “Commisso ha parlato tardivamente, doveva farlo quando ha preso Vanoli”
11 dicembre 2025 16:42
Galbiati: “La Fiorentina può fare a meno di Pongracic, io farei giocare sempre Comuzzo"
20 novembre 2025 15:03
Galbiati spiega: "La squadra è rassegnata alla sconfitta. Ora serve giocare di catenaccio e fare punti"
06 novembre 2025 21:09
Galbiati: "La Fiorentina ha bisogno di uno come Ballardini, ci vuole uno specialista a lottare in queste situazioni"
30 ottobre 2025 14:37
Galbiati a TMW: "Pioli in difficoltà, ma riuscirà a riportare la Fiorentina in Europa entro fine stagione"
20 ottobre 2025 17:25
Galbiati: "Gudmundsson è la delusione della Fiorentina, ha preso peso e non è per niente in forma"
09 ottobre 2025 15:21
Galbiati: “Giusto che giochi De Gea. Se Martinelli giocasse e facesse un errore, verrebbe preso di mira”
02 ottobre 2025 15:29
Galbiati: "La Fiorentina meritava di perdere a Pisa, mi sorprende che Pioli non abbia trovato la chiave"
30 settembre 2025 14:04
Galbiati: "Se Kean dovesse partire non basterebbero Dzeko ed Esposito. Beltran torni al River"
06 luglio 2025 16:31
Galbiati: "Se devo scegliere tra Esposito e Beltran, dico che il primo è nettamente più forte"
03 luglio 2025 15:27
Galbiati è sicuro: “La stagione della Fiorentina e di Palladino merita un 7. Conference conquistata sul campo”
27 maggio 2025 16:29
Galbiati sull'attacco viola: "Metterei Kean, Gudmundsson e Beltran titolari dall'inizio, bisogna fare gol subito"
17 aprile 2025 13:59
Galbiati: "Palladino, la gente merita sincerità. Conference? Se la Fiorentina esce, Juve ultima possibilità"
11 marzo 2025 15:51
Galbiati: "Palladino non può pretendere di avere tempo perché non ne ha, deve trovare velocemente la soluzione"
27 febbraio 2025 14:43
Galbiati: "Se Gudmundsson si fa male così frequentemente, può essere un serio problema"
21 novembre 2024 16:39
Galbiati: "Biraghi è ormai sul viale del tramonto, non credo farà molto con la Fiorentina"
07 novembre 2024 15:30
Galbiati: "La Fiorentina continua a subire gol e occasioni con facilità. Biraghi non può fare il centrale"
26 settembre 2024 18:24
Galbiati: "Biraghi? Se Antognoni è stato in panchina, può andarci anche lui"
19 settembre 2024 15:41
Galbiati: "Se il motivo della cessione di Milenkovic è l'ingaggio, vuol dire che ci sono dei problemi e meno voglia di investire"
16 luglio 2024 16:37
Galbiati: "Retegui giocatore importante ma costa troppo. Beltran è una seconda punta, spero che Palladino lo schieri lì. Servono due difensori"
13 giugno 2024 16:15
Galbiati contro il gioco di Italiano: "Tranne Vlahovic, tutti fanno fatica a segnare con lui, hanno difficoltà"
09 aprile 2024 14:28
Galbiati: "Solita prestazione di Sottil, non ci siamo proprio. Ieri Italiano ha trovato la soluzione giusta"
27 febbraio 2024 13:25
Galbiati contro Italiano: "Non sa leggere le partite. E se non hai i giocatori, devi cambiare modulo"
20 febbraio 2024 14:15
Galbiati: "Zero gioco della Fiorentina nella gara di Lecce, ma qualcuno è li per trovare soluzioni"
06 febbraio 2024 13:20
Galbiati critico: "Prima Ranieri, poi Quarta. Quelli che la società vuole vendere diventano i migliori"
03 ottobre 2023 13:13
"Ora Milenkovic è l'ultima scelta dei centrali. Fossi Italiano non lo farei giocare col Sivasspor"
14 marzo 2023 16:45
Galbiati: "La Fiorentina trova difficoltà con le squadra che si coprono. Italiano? I giocatori iniziano a credere nel suo calcio"
07 marzo 2023 18:14
"Se non vendi ora Amrabat, rischi di non vedere più certe offerte. Attacco? Prenderei Caputo"
27 dicembre 2022 14:30
Galbiati duro: "A Igor farebbe bene un po' di panchina per schiarirsi le idee, Italiano deve cambiare"
18 ottobre 2022 13:40
"Italiano ha voluto sperimentare in semifinale. Ha vinto Allegri perchè consapevole dei propri limiti"
21 aprile 2022 21:09
Galbiati preoccupato: "Bonaventura in calo, non è sereno. Seconda sconfitta consecutiva: è un problema"
03 marzo 2022 21:36
Galbiati si interroga: "Credo che abbiamo perso contro la Lazio perchè c'era Cabral e non Piatek"
15 febbraio 2022 16:58
Galbiati: "Italiano deve migliorare nella gestione della partita, troppo punti persi nel finale"
30 novembre 2021 13:46
Galbiati: "Lo spogliatoio non è spaccato. Lo dimostra Vlahovic: ieri è stato uno dei meglio"
19 ottobre 2021 23:02
Galbiati: "Fiorentina, troppe incognite. Italiano? Sarà il primo imputato in caso di fallimento"
08 luglio 2021 14:25
Galbiati: "Inter nettamente superiore alla Fiorentina. I Viola dovranno coprirsi e colpire in contropiede"
04 febbraio 2021 23:43
Galbiati: "Vlahovic? Lo avrei chiamato subito per allungargli il contratto. Deve tanto a Prandelli"
28 gennaio 2021 22:03
Galbiati: "Ribery? Firenze non è il Bronx, andare via per un furto mi sembra un'esagerazione"
07 luglio 2020 17:51
Galbiati: "Formazione? Confermerei Vlahovic-Chiesa. Regista? Preferisco Badelj"
28 febbraio 2020 19:39
Galbiati: "Se Chiesa non cresce in campionato non ha la certezza di andare agli Europei"
19 novembre 2019 21:32
Galbiati: "Montella non è coraggioso, le occasioni sono state casuali e non merito del gioco"
23 ottobre 2019 11:27
Galbiati: "Diawara è perfetto per la Fiorentina. Attaccante? Ecco perché serviva Zapata, non Muriel.."
02 gennaio 2019 22:28
Galbiati: "Mancano alternative importanti. Mi piacerebbe giocare con Pezzella e Milenkovic"
23 ottobre 2018 17:03
Galbiati: "Viola buona solo nella ripresa. Babacar? Va ceduto. Thereau nullo nelle ultime gare..."
27 dicembre 2017 12:12
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