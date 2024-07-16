Galbiati: "Se il motivo della cessione di Milenkovic è l'ingaggio, vuol dire che ci sono dei problemi e meno voglia di investire"

L'ex difensore viola ha commentato la partenza del centrale serbo in questa sessione di mercato con direzione il Nottingham Forrest

L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha commentato la cessione di Milenkovic a Lady Radio: "Si poteva aspettare che Milenkovic partisse perché c'erano diverse voci. Ha fatto 7 anni a Firenze e non sono pochi nel calcio moderno, magari anche lui ha bisogno di cambiare aria e di fare un altro campionato, infatti va in uno dei tornei migliori con un calcio moderno dove lui può crescere ancora. Con Italiano ha avuto dei passaggi a vuoto però rimane un giocatore di livello, non credo si potesse incassare di più da lui, magari se lo avessi venduto qualche anno fa qualcosa in più potevi guadagnarlo. Quello che mi preoccupa è che se vendi Milenkovic per l'ingaggio, allora ci sono dei problemi e soprattutto ti manca la voglia di investire. I giocatori migliori hanno mercato come Milenkovic, invece chi ha fatto male fai fatica a cederlo, devi essere tu a proporlo in giro e vedere a chi interessa."

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