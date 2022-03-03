Galbiati preoccupato: "Bonaventura in calo, non è sereno. Seconda sconfitta consecutiva: è un problema"

Galbiati: "Non si può prendere gol al 90' in contropiede. Persa una grande occasione: non ricapiterà di affrontare una Juventus così in emergenza

Roberto Galbiati, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

"Ci si rialza male perché è la seconda sconfitta consecutiva: inizia a diventare un problema. Domenica poi ci sarà un brutto cliente. Abbiamo perso una grande occasione ieri perché difficilmente ritroveremo una Juve con così tanti problemi. Non si può prendere un gol in contropiede al 90′ in casa. Il meno colpevole in quell’occasione è Venuti, ma prima ci sono errori nei posizionamenti e di mancati interventi".

IKONE "Nelle ultime due partite è stato il migliore. Stiamo trovando un giocatore importante. Non ha il gol nel suo dna, ma se trovasse anche quello diventerebbe un giocatore notevole".

BONAVENTURA "Ultimamente è in calo e lo dimostra anche l’espulsione col Sassuolo. Non è tranquillo anche ieri non è stato quello che conosciamo, al di là dell’errore a porta vuota".

DIFESA "Milenkovic e Igor hanno fatto buona guardia anche grazie anche alla Juventus che è stata inesistente in fase offensiva”.

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