Galbiati: "Viola buona solo nella ripresa. Babacar? Va ceduto. Thereau nullo nelle ultime gare..."

Roberto Galbiati, doppio ex di Fiorentina e Lazio, ha parlato a Tmw della gara di ieri: “La formazione iniziale scelta da Pioli ha destato qualche perplessità, poi confermata dal campo. Ho visto trop...

Roberto Galbiati, doppio ex di Fiorentina e Lazio, ha parlato a Tmw della gara di ieri: “La formazione iniziale scelta da Pioli ha destato qualche perplessità, poi confermata dal campo. Ho visto troppi errori in fase d’appoggio. Giusto il vantaggio dei biancocelesti all’intervallo, mentre nella ripresa ho visto una buona Fiorentina, capace di mettere in difficoltà la Lazio anche grazie alle due punte. Thereau? Nelle ultime gare è stato nullo, Pioli ha fatto bene ad inserire Gil Dias e non lui nei minuti finali. Babacar? Io lo darei via, ovviamente serve un sostituto perché non può restare il solo Simeone. Credo che la sua avventura in viola sia finita, anche perché prende un ingaggio davvero elevato”.