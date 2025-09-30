30 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:04

Galbiati: “La Fiorentina meritava di perdere a Pisa, mi sorprende che Pioli non abbia trovato la chiave”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Galbiati: “La Fiorentina meritava di perdere a Pisa, mi sorprende che Pioli non abbia trovato la chiave”

Mirko Carmignani

30 Settembre · 14:04

dodogalbiatiPioliPisasigma olomuc

L'ex difensore della Fiorentina è intervenuto per parlare del pessimo momento della squadra viola dopo il Pisa

A Toscana TV è intervenuto l’ex difensore Roberto Galbiati per parlare di Fiorentina: “Vedo male la Fiorentina perché questa squadra non ha le palle e a Pisa meritava di perdere perché non gli hanno dato un rigore incredibile. Ci deve mettere le mani Pioli ora, ma sono sorpreso che non abbia ancora trovato la chiave giusta, l’impressione che ho è che non giocano per lui, vorrei vedere che rapporto ha con i giocatori principali tipo Dodo che sta sbagliando tutto e non è capace di leggere le partite.”

Sulla Conference: “Arriva nel momento giusto perché trovi una squadra modesta e magari se vinci, puoi riportare un po’ d’entusiasmo. Il Sigma Olomuc non è il Pisa e non fa parte di un campionato di alto livello.”

