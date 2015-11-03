Notizie Sigma Olomuc Fiorentina

Amoruso: "La Fiorentina ha i soliti problemi di costruzione gioco, salvo solo il risultato di giovedì"
04 ottobre 2025 15:29
Bucchioni difende la Fiorentina: "Troppe critiche anche stasera. Questo disfattismo dove porta?"
03 ottobre 2025 00:10
All. Sigma: "Si vedeva che la Fiorentina era in difficoltà, si notava anche da quello che facevano in panchina"
03 ottobre 2025 00:09
"Squadra lenta e nervosa. Non vedo gioia tra i giocatori. Ho visto Pongracic zittire Ranieri"
02 ottobre 2025 23:41
Ndour: "Vittoria importantissima, con Pioli mi trovo bene. Più bello l'assist o il gol? Dico l'assist"
02 ottobre 2025 23:22
Ujfalusi: "Stasera vorrei un pareggio, tifo Sigma, ma resterò sempre legato alla Fiorentina e a Firenze"
02 ottobre 2025 15:17
La Fiorentina non ha mai perso contro squadre ceche nella sua storia: 6 vittorie e 3 pareggi in 9 sfide
02 ottobre 2025 14:56
Pioli: "Non può esserci il rischio di sottovalutare la partita. La squadra è con me, siamo uniti"
01 ottobre 2025 17:55
Radio Bruno titola: "Ballottaggio aperto tra Martinelli e De Gea per domani, favorito il giovane azzurro"
01 ottobre 2025 13:44
Miglior difesa del campionato ma uno dei peggiori attacchi. Anche il Sigma Olomuc è in crisi
01 ottobre 2025 11:35
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