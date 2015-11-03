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Notizie Sigma Olomuc Fiorentina

Amoruso: "La Fiorentina ha i soliti problemi di costruzione gioco, salvo solo il risultato di giovedì"

04 ottobre 2025 15:29

Bucchioni difende la Fiorentina: "Troppe critiche anche stasera. Questo disfattismo dove porta?"

03 ottobre 2025 00:10

All. Sigma: "Si vedeva che la Fiorentina era in difficoltà, si notava anche da quello che facevano in panchina"

03 ottobre 2025 00:09

"Squadra lenta e nervosa. Non vedo gioia tra i giocatori. Ho visto Pongracic zittire Ranieri"

02 ottobre 2025 23:41

Ndour: "Vittoria importantissima, con Pioli mi trovo bene. Più bello l'assist o il gol? Dico l'assist"

02 ottobre 2025 23:22

Ujfalusi: "Stasera vorrei un pareggio, tifo Sigma, ma resterò sempre legato alla Fiorentina e a Firenze"

02 ottobre 2025 15:17

La Fiorentina non ha mai perso contro squadre ceche nella sua storia: 6 vittorie e 3 pareggi in 9 sfide

02 ottobre 2025 14:56

Pioli: "Non può esserci il rischio di sottovalutare la partita. La squadra è con me, siamo uniti"

01 ottobre 2025 17:55

Radio Bruno titola: "Ballottaggio aperto tra Martinelli e De Gea per domani, favorito il giovane azzurro"

01 ottobre 2025 13:44

Miglior difesa del campionato ma uno dei peggiori attacchi. Anche il Sigma Olomuc è in crisi

01 ottobre 2025 11:35

Galbiati: "La Fiorentina meritava di perdere a Pisa, mi sorprende che Pioli non abbia trovato la chiave"

30 settembre 2025 14:04

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