Bucchioni difende la Fiorentina: "Troppe critiche anche stasera. Questo disfattismo dove porta?"

Il giornalista invita a leggere la prestazione di stasera in chiave costruttiva sottolineandone le difficoltà ma anche i segnali incoraggianti

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per dire la sua dopo la vittoria della Fiorentina all'esordio nel girone di Conference League:

"Anche dopo una vittoria sento troppe critiche al limite dell'offensivo. Fare del disfattismo facile a che cosa porta? anche per me la fiorentina non si è ritrovata completamente ma stasera a questa partita chiedevamo soprattutto la vittoria. La situazione è di assoluta difficoltà ma stasera la prestazione complessivamente è confortante. E' vero anche che individualmente tanti giocatori ancora non mi convincono. Dzeko non ha giocato bene ma la posizione dove ha giocato anche Ndour è stata favorevole allo sviluppo del gioco. Dodo e Gosens sono invece ancora una volta insufficienti, così come Fagioli. Fazzini è entrato molto bene mentre Gudmundsson è ingiudicabile. In generale dobbiamo sottolineare gli aspetti positivi, non si può buttare tutto a mare all'inizio di Ottobre"