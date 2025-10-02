"Squadra lenta e nervosa. Non vedo gioia tra i giocatori. Ho visto Pongracic zittire Ranieri"

Prestazione poco convincente nonostante la vittoria. Brovarone sottolinea soprattutto la scarsa intensità ed il nervosismo di molti giocatori

Al termine della prima gara di Conference League contro il Sigma Olomuc Bernardo Brovarone ha rilasciato a Radio Bruno Toscana queste brevi dichiarazioni sulla partita della Fiorentina, soffermandosi sulla prestazione di alcuni giocatori apparsi anche oggi sottotono:

"Fagioli è un grande talento, ma con scarsa personalità. Gli mancano volume, intensità, rabbia, gli manca stare dentro una partita di calcio. Davanti ho la sensazione che Piccoli e Kean abbiano bisogno di fare la prima punta da soli. L'ex Cagliari dobbiamo farlo inserire serenamente e senza troppa pressione. Gudmundsson invece si è smarrito completamente, ma in generale soprattutto non vedo gioia tra i giocatori. Ho visto Pongracic zittire Ranieri".

"Sul piano del gioco mancano inserimenti, non si fanno tre passaggi, e siamo di un lentezza incredibile. Non abbiamo gioia né leggerezza mentale. Siamo bloccati, appesantiti, in confusione. non vedo una squadra che recepisce quello che l'allenatore gli chiede. Sono tutti nervosi. Il centrocampo in particolare è un problema, in mezzo manca interdizione e ci sono giocatori poco complementari, non è stato costruito bene"