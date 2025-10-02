Ujfalusi: "Stasera vorrei un pareggio, tifo Sigma, ma resterò sempre legato alla Fiorentina e a Firenze"

L'ex terzino ceco della Fiorentina ha parlato del suo passato in viola con Prandelli ed il legame vivo con la città

L'ex difensore ceco Tomas Ujfalusi ha parlato della sfida di stasera tra Fiorentina e Sigma Olomuc: "A me piaceva tanto la Fiorentina e quando arrivò l'offerta dei viola, scelsi subito di andarci perché avrei imparato molto a livello tattico come difensore. Ero in Germania ad Amburgo dove la città era splendida, ma quando mi chiamò la Fiorentina accettai perché l'Italia era un passo avanti per me. Quando arrivai la squadra, era neopromossa e aveva talento, ci salvammo all'ultima giornata e poi costruimmo un grande ciclo."

Su Firenze: "La città è piccola e vive per la squadra, quando giri incontri sempre i tifosi, è bellissimo perché ti fanno capire quanto conta quella maglia. Lo stadio spinge e si fa sentire, è un po' vecchio ma lo stanno rifacendo per questo sono curioso di vederlo. Inoltre, ho visto il centro sportivo ed è bellissimo, uno dei migliori in Europa senza dubbio."

Sulla Fiorentina: "Ora non è in forma, ha molti difetti. Mi sorprende trovarla messa così perché gioca male e non vince, ma credo che si rifaranno perché sono forti e conoscono il torneo. Possono arrivare in fondo, per il Sigma è un avversario molto difficile, deve stare compatto e cercare di ripartire. Tifo per il Sigma, ma un pari sarebbe perfetto."