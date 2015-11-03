Notizie Ujfalusi Fiorentina

Ujfaluši: "Certo che ci salveremo. La squadra ha qualità superiori, ma deve imparare a soffrire"
04 marzo 2026 10:01
Ujfalusi: "Non mi aspettavo l'inizio faticoso della Fiorentina ma è una squadra forte."
02 ottobre 2025 20:34
Ujfalusi: "Stasera vorrei un pareggio, tifo Sigma, ma resterò sempre legato alla Fiorentina e a Firenze"
02 ottobre 2025 15:17
Ujfalusi: "Domani sera sarò al Franchi ma tiferò per il Sigma. Fiorentina fuori forma, la partita finirà 1-1"
01 ottobre 2025 15:55
Ujfalusi: "Ho detto addio alla Fiorentina per colpa di Corvino, ero arrabbiato. Non fu per soldi"
06 giugno 2023 09:55
Parla Barak: "Ho parlato con Ujfalusi, ho scelto la Fiorentina perchè Pradè mi ha voluto più di tutti"
27 agosto 2022 12:12
Ujfalusi: "Gamberini era una colonna portante della Fiorentina di Prandelli, giocatore insostituibile"
09 settembre 2021 10:11
Ujfalusi: "In Italia solo la Fiorentina, stasera dobbiamo vincere. A Firenze eravamo tutti amici"
22 dicembre 2020 14:31
Ujfalusi: "Ho giocato nella Fiorentina, non sarei mai andato alla Juventus. Serve rispetto"
23 novembre 2020 19:18
Frey e Mutu su instagram: "Chiesa sia il pilastro del futuro. Bayern? Robben ci fece bestemmiare tanto.."
01 aprile 2020 17:52
Frey: "Rangers? Meritavamo la finale di Coppa Uefa. L'anno della penalizzazione umanamente è stato il più bello"
29 marzo 2020 20:17
Ujfalusi: "Che emozione il coro "Ufo ripensaci"! Mi è dispiaciuto lasciare la Fiorentina prima della Champions League"
29 marzo 2020 20:03
FOTO "Imperatore, vincerai anche questa guerra" Ujfalusi sostiene Terim contro il Coronavirus
24 marzo 2020 00:16
Ujfalusi: "A Firenze la partita contro la Juventus ha un certo fascino. I tifosi viola..."
28 novembre 2018 20:52
Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..."
21 novembre 2018 13:13
Ujfalusi: "Mi rivedo in Milenkovic, sono contento per lui. Spero che la Fiorentina di adesso sia ai livelli della mia"
04 settembre 2018 12:25
FOTO, Ujfalusi ricorda Mondonico: "Mister sei stato un grande"
29 marzo 2018 14:31
Ujfalusi: "Non escludo un mio ritorno in viola. La Fiorentina è la scelta giusta per i giovani che vogliono emergere"
24 ottobre 2017 12:47
Ujfalusi smentisce: "Non andrò allo Sparta Praga con Stramaccioni, ho altri progetti"
23 maggio 2017 20:54
Ujfalusi affiancherà Stramaccioni sulla panchina dello Sparta Praga.
22 maggio 2017 20:47
Ujfalusi: "Difesa non al meglio, ma il fattore Franchi aiuterà stasera"
22 dicembre 2016 16:47
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