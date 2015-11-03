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Notizie Ujfalusi Fiorentina

Ujfaluši: "Certo che ci salveremo. La squadra ha qualità superiori, ma deve imparare a soffrire"

04 marzo 2026 10:01

Ujfalusi: "Non mi aspettavo l'inizio faticoso della Fiorentina ma è una squadra forte."

02 ottobre 2025 20:34

Ujfalusi: "Stasera vorrei un pareggio, tifo Sigma, ma resterò sempre legato alla Fiorentina e a Firenze"

02 ottobre 2025 15:17

Ujfalusi: "Domani sera sarò al Franchi ma tiferò per il Sigma. Fiorentina fuori forma, la partita finirà 1-1"

01 ottobre 2025 15:55

Ujfalusi: "Ho detto addio alla Fiorentina per colpa di Corvino, ero arrabbiato. Non fu per soldi"

06 giugno 2023 09:55

Parla Barak: "Ho parlato con Ujfalusi, ho scelto la Fiorentina perchè Pradè mi ha voluto più di tutti"

27 agosto 2022 12:12

Ujfalusi: "Gamberini era una colonna portante della Fiorentina di Prandelli, giocatore insostituibile"

09 settembre 2021 10:11

Ujfalusi: "In Italia solo la Fiorentina, stasera dobbiamo vincere. A Firenze eravamo tutti amici"

22 dicembre 2020 14:31

Ujfalusi: "Ho giocato nella Fiorentina, non sarei mai andato alla Juventus. Serve rispetto"

23 novembre 2020 19:18

Frey e Mutu su instagram: "Chiesa sia il pilastro del futuro. Bayern? Robben ci fece bestemmiare tanto.."

01 aprile 2020 17:52

Frey: "Rangers? Meritavamo la finale di Coppa Uefa. L'anno della penalizzazione umanamente è stato il più bello"

29 marzo 2020 20:17

Ujfalusi: "Che emozione il coro "Ufo ripensaci"! Mi è dispiaciuto lasciare la Fiorentina prima della Champions League"

29 marzo 2020 20:03

FOTO "Imperatore, vincerai anche questa guerra" Ujfalusi sostiene Terim contro il Coronavirus

24 marzo 2020 00:16

Ujfalusi: "A Firenze la partita contro la Juventus ha un certo fascino. I tifosi viola..."

28 novembre 2018 20:52

Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..."

21 novembre 2018 13:13

Ujfalusi: "Mi rivedo in Milenkovic, sono contento per lui. Spero che la Fiorentina di adesso sia ai livelli della mia"

04 settembre 2018 12:25

FOTO, Ujfalusi ricorda Mondonico: "Mister sei stato un grande"

29 marzo 2018 14:31

Ujfalusi: "Non escludo un mio ritorno in viola. La Fiorentina è la scelta giusta per i giovani che vogliono emergere"

24 ottobre 2017 12:47

Ujfalusi smentisce: "Non andrò allo Sparta Praga con Stramaccioni, ho altri progetti"

23 maggio 2017 20:54

Ujfalusi affiancherà Stramaccioni sulla panchina dello Sparta Praga.

22 maggio 2017 20:47

Ujfalusi: "Difesa non al meglio, ma il fattore Franchi aiuterà stasera"

22 dicembre 2016 16:47

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