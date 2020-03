Queste sono alcune delle parole rilasciate da Sebastien Frey nella sua diretta su Instagram con l’ex compagno viola Thomas Ujfalusi: “Non abbiamo raggiunto vittorie storiche ma ci siamo andati vicino, c’erano squadre più forti… Quell’anno con i Rangers meritavamo la finale di Europa League. Ujfalusi era preparatissimo, faceva sempre la scelta giusta. L’anno della dura penalizzazione? Senza saremmo arrivati secondi. A livello umano però è stato l’anno più bello, eravamo un gruppo compatto. Montolivo è un nostro amico, non va messa in discussione la sua carriera nonostante le contestazioni per il suo passaggio al Milan. Toni? Il primo anno in viola buttava in rete tutti i palloni che gli arrivavano”.