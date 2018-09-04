Ujfalusi: "Mi rivedo in Milenkovic, sono contento per lui. Spero che la Fiorentina di adesso sia ai livelli della mia"
L'ex difensore della Fiorentina Tomas Ujfalusi, meglio noto come "ufo" in quel di Firenze, ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni:"Sono molto contento per Milenkovic,...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 12:25
L'ex difensore della Fiorentina Tomas Ujfalusi, meglio noto come "ufo" in quel di Firenze, ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni:
"Sono molto contento per Milenkovic, mi rivedo in lui. Anch'io fui spostato da centrale a terzino destro ed è molto importante per la crescita del ragazzo. Fiorentina in Europa come la "mia" insieme a Prandelli? Non lo so, ma spero sia ai livelli della nostra. La Fiorentina dovrebbe puntare sempre al 4/5 posto in campionato..."