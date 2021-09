Ujfalusi: “Gamberini era una colonna portante della Fiorentina di Prandelli, giocatore insostituibile”

Oggi l’ex giocatore della Fiorentina Tomas Ujfalusi ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Ecco alcuni interessanti passaggi: “Zima? E’ un difensore molto veloce. Mi ricorda Alessandro Gamberini ai tempi della Fiorentina: non era appariscente e non parlava molto, ma era fortissimo nei duelli ed era diventato una colonna della Fiorentina di Prandelli. Era uno dei giocatori più difficili da sostituire. Mi piacerebbe tornare in Italia, magari quando la Fiorentina verrà a giocare a Torino”.

