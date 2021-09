Gazzetta, Dragowski e quel record contro l’Atalanta che ancora resiste: la sua svolta professionale

Una partita contro l’Atalanta ha cambiato la sua vita professionale: 15 aprile 2019, stadio di Bergamo, Bartlomiej Dragowski indossa la maglia dell’Empoli. La Fiorentina lo aveva parcheggiato in prestito al club azzurro per non fargli perdere una stagione. E si presenta a Bergamo contro la macchina da gol di Gasperini. Dragowski si traveste da Superman. Para tutto. L’Atalanta chiude con quarantasette conclusioni. Numeri da paura. Il fenomeno polacco si esalta. Ribatte tutto. Nella notte di Bergamo il Drago realizza un record che ancora resiste. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, AMRABAT, COLPO O ESUBERO? IL CENTROCAMPISTA CERCA SPAZIO NELLA FIORENTINA DI ITALIANO