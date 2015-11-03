Notizie Gamberini Fiorentina

Gamberini sicuro: "Non serve un cambio in panchina, Pioli saprà riportare la Fiorentina dove merita"
07 ottobre 2025 16:48
Gamberini: "Italiano grande amico e garanzia per la Fiorentina. Abbiamo ancora gruppo con gli ex Viola"
08 dicembre 2022 18:35
Gamberini non ha dubbi: "Il Napoli e la Fiorentina giocano il calcio più bello del campionato"
07 aprile 2022 15:27
Gamberini: "Vlahovic è come Toni, quando giocavamo sapevamo di partire da 1-0 per noi"
04 dicembre 2021 13:44
Ujfalusi: "Gamberini era una colonna portante della Fiorentina di Prandelli, giocatore insostituibile"
09 settembre 2021 10:11
Gamberini: "Alla Fiorentina ho lasciato persone che sono fratelli. Dainelli? Grave perdita"
03 agosto 2021 13:37
Gamberini: "Mi fa effetto vedere la viola in difficoltà. La società..."
01 marzo 2021 14:56
Gamberini: "Prandelli scelta giusta, vederlo alla Fiorentina è fantastico. Penso adotterà il 4-3-3"
20 novembre 2020 22:03
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
Gamberini: "Prandelli ha le carte in regola per mettere ordine e tirare fuori il potenziale della squadra"
10 novembre 2020 21:02
L'ex Fiorentina Gamberini è il vice allenatore della Virtus Verona, squadra che gioca in Serie C
20 luglio 2020 22:54
Gamberini: "Fiorentina riparti da Milenkovic. Sarà presto un profilo di prima fascia"
03 giugno 2020 20:36
Gamberini: "Prandelli e Corvino mi hanno permesso di giocare in Champions League. Dainelli..."
07 aprile 2020 14:30
Gamberini: "Iachini ha dato una grande scossa a livello mentale. Cutrone? Firenze è la piazza giusta per lui"
17 gennaio 2020 20:41
Truffa a Gamberini quando giocava nella Fiorentina: "Mi hanno rubato quasi 2 milioni di euro"
17 ottobre 2018 14:59
Gamberini: "Come conquistare Firenze? Arrivare in punta di piedi e dare il massimo. Legato a Firenze..."
22 febbraio 2018 10:06
Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia"
15 novembre 2017 12:08
Chievo-Fiorentina, il ritrovo degli ex: cinque a Verona, due in viola
30 settembre 2017 18:25
ONCE UPON A TIME, QUANDO LA RETROGUARDIA DEL CHIEVO FACEVA LA STORIA DELLA FIORENTINA
28 settembre 2017 16:43
Gamberini: "Sono stato 7 anni a Firenze ma sabato tiferò Napoli, li ho trovato amore"
17 maggio 2017 16:43
Gamberini shock: "Sputi in faccia, truffe e donne. Racconto il lato oscuro della Serie A. Ibra? Mi difese..."
11 aprile 2017 19:52
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