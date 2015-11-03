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Notizie Gamberini Fiorentina

Gamberini sicuro: "Non serve un cambio in panchina, Pioli saprà riportare la Fiorentina dove merita"

07 ottobre 2025 16:48

Gamberini: "Italiano grande amico e garanzia per la Fiorentina. Abbiamo ancora gruppo con gli ex Viola"

08 dicembre 2022 18:35

Gamberini non ha dubbi: "Il Napoli e la Fiorentina giocano il calcio più bello del campionato"

07 aprile 2022 15:27

Gamberini: "Vlahovic è come Toni, quando giocavamo sapevamo di partire da 1-0 per noi"

04 dicembre 2021 13:44

Ujfalusi: "Gamberini era una colonna portante della Fiorentina di Prandelli, giocatore insostituibile"

09 settembre 2021 10:11

Gamberini: "Alla Fiorentina ho lasciato persone che sono fratelli. Dainelli? Grave perdita"

03 agosto 2021 13:37

Gamberini: "Mi fa effetto vedere la viola in difficoltà. La società..."

01 marzo 2021 14:56

Gamberini: "Prandelli scelta giusta, vederlo alla Fiorentina è fantastico. Penso adotterà il 4-3-3"

20 novembre 2020 22:03

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

Gamberini: "Prandelli ha le carte in regola per mettere ordine e tirare fuori il potenziale della squadra"

10 novembre 2020 21:02

L'ex Fiorentina Gamberini è il vice allenatore della Virtus Verona, squadra che gioca in Serie C

20 luglio 2020 22:54

Gamberini: "Fiorentina riparti da Milenkovic. Sarà presto un profilo di prima fascia"

03 giugno 2020 20:36

Gamberini: "Prandelli e Corvino mi hanno permesso di giocare in Champions League. Dainelli..."

07 aprile 2020 14:30

Gamberini: "Iachini ha dato una grande scossa a livello mentale. Cutrone? Firenze è la piazza giusta per lui"

17 gennaio 2020 20:41

Truffa a Gamberini quando giocava nella Fiorentina: "Mi hanno rubato quasi 2 milioni di euro"

17 ottobre 2018 14:59

Gamberini: "Come conquistare Firenze? Arrivare in punta di piedi e dare il massimo. Legato a Firenze..."

22 febbraio 2018 10:06

Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia"

15 novembre 2017 12:08

Chievo-Fiorentina, il ritrovo degli ex: cinque a Verona, due in viola

30 settembre 2017 18:25

ONCE UPON A TIME, QUANDO LA RETROGUARDIA DEL CHIEVO FACEVA LA STORIA DELLA FIORENTINA

28 settembre 2017 16:43

Gamberini: "Sono stato 7 anni a Firenze ma sabato tiferò Napoli, li ho trovato amore"

17 maggio 2017 16:43

Gamberini shock: "Sputi in faccia, truffe e donne. Racconto il lato oscuro della Serie A. Ibra? Mi difese..."

11 aprile 2017 19:52

Gamberini: "Ai tempi di calciopoli un dirigente della Fiorentina mi propose il Crotone. Molti volevano andare via"

08 aprile 2017 11:20

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