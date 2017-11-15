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Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia"

Dario Dainelli ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Montella? Mi chiese anche la maglia nel giorno del mio esordio. Gliela diedi, ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 12:08
Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia" -
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Dario Dainelli ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Montella? Mi chiese anche la maglia nel giorno del mio esordio. Gliela diedi, ma non capivo, forse qualche legame con Empoli. A distanza di anni alla Fiorentina trovai un fisioterapista che si chiamava Dainelli, mi disse: “Io ho la maglia del tuo debutto in A”. Ecco, ora si spiega tutto".

Prosegue su alcuni ex viola: "Tomovic e Gamberini tra i migliori col Napoli? In tanti qui possono fare bene".

E conclude con una simpatica riflessione: "Non sono insostituibile in campo, mentre a cena non so".

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