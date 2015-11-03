Notizie Dainelli Fiorentina

Dainelli: "Commisso era un uomo di cuore, lo ringrazio perché mi ha fatto tornare a Firenze"
26 gennaio 2026 18:34
Il Corriere dello Sport riporta: "Gilardino sempre più vicino al Pisa per il post Inzaghi"
15 giugno 2025 14:21
Il retroscena: “Dainelli mi disse che Gudmundsson era un fenomeno. Anche Gilardino lo garantì”
20 marzo 2025 09:18
Ferrara: "Pezzella, Astori, Dainelli, a questa Fiorentina manca un leader difensivo come loro"
17 settembre 2024 23:03
Il consiglio di Dainelli: "Fiorentina conferma Igor e Milenkovic. Attenzione a chi vorrà portarli via"
26 maggio 2022 19:18
Dainelli rivela: "Berardi voleva la Fiorentina ma il Sassuolo ha chiesto troppo per la Fiorentina"
06 dicembre 2021 14:40
Dainelli: "Fiorentina, attenta a Zurkowski. Vlahovic? Difficile da marcare, non basta un difensore"
26 novembre 2021 14:20
Dainelli: "Sottil come Ribery, ma deve capire di essere importante. Milenkovic? Rosso eccessivo"
08 novembre 2021 22:51
Dainelli: "Mandato un messaggio a Vlahovic, ho scritto che ha fatto bene a non tirare il rigore"
29 ottobre 2021 19:34
Dainelli: "Stavo per firmare con l'Inter del triplete, restai a Firenze per amore della Fiorentina"
25 settembre 2021 13:02
Che stangata per il portiere della Primavera della Fiorentina Dainelli, quattro giornate per un fallo a gioco fermo
21 settembre 2021 13:30
Dainelli: "Contento della Fiorentina, Italiano la scelta giusta. Intensità e pressione chiavi del calcio moderno"
13 settembre 2021 22:29
Dainelli: "Adesso tutti credono in Italiano. No alla Fiorentina perché non convinto"
09 settembre 2021 19:14
Dainelli: "Il mio addio? Volevo altro. A Pradè dissi di sì senza pensarci mosso dall'entusiasmo di tornare"
07 settembre 2021 17:31
Gamberini: "Alla Fiorentina ho lasciato persone che sono fratelli. Dainelli? Grave perdita"
03 agosto 2021 13:37
Nazione, Dainelli ai saluti con la Fiorentina, rifiutata la panchina dell'Under 15
09 giugno 2021 09:58
Dainelli ha comunicato alla Fiorentina la voglia di allenare, Pradè ha proposto guida Under 15
03 giugno 2021 16:32
Nazione, Dainelli in scadenza, domani giornata decisiva per il suo futuro. Può andare al Chievo Verona
02 giugno 2021 12:51
Sportitalia, la Fiorentina ha offerto un ruolo meno importante a Dainelli che amareggiato va al Chievo
01 giugno 2021 13:07
TMW, Dainelli-Fiorentina addio vicino. Può diventare il direttore sportivo del Chievo Verona
01 giugno 2021 12:00
TGR RAI, Dainelli non sarà più in prima squadra. Aquilani resterà alla guida
31 maggio 2021 19:23
Gazzetta, lite negli spogliatoi tra Dainelli e il Napoli. Gli azzurri stavano festeggiando troppo
17 maggio 2021 13:36
(FOTO): Gattuso e Dainelli si salutano affettuosamente prima della gara
16 maggio 2021 13:54
Dainelli: "Felici del risultato ottenuto contro lo Spezia, ce la metteremo tutta"
22 febbraio 2021 19:02
Dainelli: "Domani andremo in ritiro con un giorno in anticipo"
20 gennaio 2021 15:15
La gioia della società viola dopo la vittoria, Pradè, Antognoni e Joe Barone esultano allo Stadium
23 dicembre 2020 00:18
CorFio, Dainelli studia per diventare direttore sportivo insieme a Pazzini. Con loro altri due ex Fiorentina
17 novembre 2020 08:38
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
CorFio, Prandelli non ha avuto dubbi, ha subito indicato Donadel come collaboratore. I motivi...
13 novembre 2020 09:04
(FOTO): Commisso, giornata di relax in casa Fiorentina: tartufata a tinte viola
13 ottobre 2020 21:40
Dainelli: "Ribery? E' molto simile a Toni. Luca sembrava scoordinato, ma arrivava sempre primo sulla palla"
20 aprile 2020 22:31
Mutu: La Fiorentina rimane la squadra del mio cuore. Quando feci il 'cucchiaio' a Frey.."
15 aprile 2020 16:50
Dainelli e l'aneddoto su Ribery: "Dopo la squalifica con la Lazio minacciò di andarsene"
10 aprile 2020 19:42
Toni: "Viola Legends sarebbe un successo.Quando mi riprese la Fiorentina non mi voleva nessuno.."
08 aprile 2020 20:44
Gamberini: "Prandelli e Corvino mi hanno permesso di giocare in Champions League. Dainelli..."
07 aprile 2020 14:30
Dainelli: "Firenze e Verona come due donne bellissime. L'anno della Champions League.."
31 marzo 2020 16:24
Dainelli: "Abbiamo il giusto mix di calciatori. Commisso ha dimostrato che ci tiene a chi lavora per lui"
27 marzo 2020 11:01
Dainelli: "I calciatori sono genitori e figli preoccupati. Vi racconto un aneddoto su Ribery..."
26 marzo 2020 11:48
Dainelli: "Ho detto a Sottil che aveva fatto una ca***ta. Non devono dire di lui è bravo ma..."
02 marzo 2020 19:49
Sottil: "Dainelli è una figura importante. A fine 1° tempo contro il Cittadella ci siamo confrontati"
02 marzo 2020 19:40
Sottil: "Vi racconto la mia sfuriata contro Montella". Dainelli: "Fece una gran cazzata.."
02 marzo 2020 13:43
Giovanili, ufficiale l'arrivo del portiere classe 2003 Dainelli dalla Cattolica Virtus
31 gennaio 2020 19:52
ACF celebra la vittoria al Dall'ara del 2009. Doppio Mutu e Gila fecero esultare i viola
05 gennaio 2020 22:59
Dainelli: "Pradé e Joe Barone inseparabili, ho due obiettivi, quando parli con Commisso..."
09 novembre 2019 21:31
Dainelli: "Ce la giochiamo con tutti, siamo in un buon momento. Ribery? Ha la vittoria nel dna"
12 ottobre 2019 17:47
Dainelli: "Fiorentina-Juve, gara speciale. Ribery? Ha grande entusiasmo. Il gruppo? Ragazzi eccezionali ma..."
13 settembre 2019 21:12
Dainelli: "Sono a casa mia. Imparo ogni giorno da dirigenti esperti. Il mio gol alla Juve.."
12 settembre 2019 00:59
Dainelli: "Che orgoglio avere Ribery a Firenze. Vederlo qui fa veramente un bell'effetto"
21 agosto 2019 12:45
Insolito incontro sul bus tra Chiesa e i dirigenti viola. Ecco le sue parole una volta sceso...
23 luglio 2019 19:47
Dainelli: "Vi racconto il mio ruolo. Starò sempre coi ragazzi. Ho tante esperienze da condividere con loro.."
18 luglio 2019 22:19
Gazzetta.it, Aquilani torna alla Fiorentina. Sarà lui il tecnico della neonata U18
11 luglio 2019 22:56
Ufficiale: Dario Dainelli torna alla Fiorentina. Sarà il nuovo supervisore dell'area tecnica
10 luglio 2019 11:01
CorSport, in attesa della risposta di Bati la viola ha fatto un sondaggio per Dainelli
24 giugno 2019 12:41
Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..."
21 novembre 2018 13:13
Quanti ex in tribuna per Fiorentina-Chievo: Dainelli, Prandelli e Badelj presenti stasera
26 agosto 2018 20:11
Dainelli: "Sono convinto che la Fiorentina sarà la sorpresa della nuova stagione"
25 agosto 2018 09:32
Dainelli: "La nostra forza era il gruppo, ci volevamo bene. Astori capitano? Se lo merita. Fiorentina in E.L..."
10 gennaio 2018 11:00
Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia"
15 novembre 2017 12:08
Chievo-Fiorentina, il ritrovo degli ex: cinque a Verona, due in viola
30 settembre 2017 18:25
ONCE UPON A TIME, QUANDO LA RETROGUARDIA DEL CHIEVO FACEVA LA STORIA DELLA FIORENTINA
28 settembre 2017 16:43
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