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Notizie Dainelli Fiorentina

Dainelli: "Commisso era un uomo di cuore, lo ringrazio perché mi ha fatto tornare a Firenze"

26 gennaio 2026 18:34

Il Corriere dello Sport riporta: "Gilardino sempre più vicino al Pisa per il post Inzaghi"

15 giugno 2025 14:21

Il retroscena: “Dainelli mi disse che Gudmundsson era un fenomeno. Anche Gilardino lo garantì”

20 marzo 2025 09:18

Ferrara: "Pezzella, Astori, Dainelli, a questa Fiorentina manca un leader difensivo come loro"

17 settembre 2024 23:03

Il consiglio di Dainelli: "Fiorentina conferma Igor e Milenkovic. Attenzione a chi vorrà portarli via"

26 maggio 2022 19:18

Dainelli rivela: "Berardi voleva la Fiorentina ma il Sassuolo ha chiesto troppo per la Fiorentina"

06 dicembre 2021 14:40

Dainelli: "Fiorentina, attenta a Zurkowski. Vlahovic? Difficile da marcare, non basta un difensore"

26 novembre 2021 14:20

Dainelli: "Sottil come Ribery, ma deve capire di essere importante. Milenkovic? Rosso eccessivo"

08 novembre 2021 22:51

Dainelli: "Mandato un messaggio a Vlahovic, ho scritto che ha fatto bene a non tirare il rigore"

29 ottobre 2021 19:34

Dainelli: "Stavo per firmare con l'Inter del triplete, restai a Firenze per amore della Fiorentina"

25 settembre 2021 13:02

Che stangata per il portiere della Primavera della Fiorentina Dainelli, quattro giornate per un fallo a gioco fermo

21 settembre 2021 13:30

Dainelli: "Contento della Fiorentina, Italiano la scelta giusta. Intensità e pressione chiavi del calcio moderno"

13 settembre 2021 22:29

Dainelli: "Adesso tutti credono in Italiano. No alla Fiorentina perché non convinto"

09 settembre 2021 19:14

Dainelli: "Il mio addio? Volevo altro. A Pradè dissi di sì senza pensarci mosso dall'entusiasmo di tornare"

07 settembre 2021 17:31

Gamberini: "Alla Fiorentina ho lasciato persone che sono fratelli. Dainelli? Grave perdita"

03 agosto 2021 13:37

Nazione, Dainelli ai saluti con la Fiorentina, rifiutata la panchina dell'Under 15

09 giugno 2021 09:58

Dainelli ha comunicato alla Fiorentina la voglia di allenare, Pradè ha proposto guida Under 15

03 giugno 2021 16:32

Nazione, Dainelli in scadenza, domani giornata decisiva per il suo futuro. Può andare al Chievo Verona

02 giugno 2021 12:51

Sportitalia, la Fiorentina ha offerto un ruolo meno importante a Dainelli che amareggiato va al Chievo

01 giugno 2021 13:07

TMW, Dainelli-Fiorentina addio vicino. Può diventare il direttore sportivo del Chievo Verona

01 giugno 2021 12:00

TGR RAI, Dainelli non sarà più in prima squadra. Aquilani resterà alla guida

31 maggio 2021 19:23

Gazzetta, lite negli spogliatoi tra Dainelli e il Napoli. Gli azzurri stavano festeggiando troppo

17 maggio 2021 13:36

(FOTO): Gattuso e Dainelli si salutano affettuosamente prima della gara

16 maggio 2021 13:54

Dainelli: "Felici del risultato ottenuto contro lo Spezia, ce la metteremo tutta"

22 febbraio 2021 19:02

Dainelli: "Domani andremo in ritiro con un giorno in anticipo"

20 gennaio 2021 15:15

La gioia della società viola dopo la vittoria, Pradè, Antognoni e Joe Barone esultano allo Stadium

23 dicembre 2020 00:18

CorFio, Dainelli studia per diventare direttore sportivo insieme a Pazzini. Con loro altri due ex Fiorentina

17 novembre 2020 08:38

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

CorFio, Prandelli non ha avuto dubbi, ha subito indicato Donadel come collaboratore. I motivi...

13 novembre 2020 09:04

(FOTO): Commisso, giornata di relax in casa Fiorentina: tartufata a tinte viola

13 ottobre 2020 21:40

Dainelli: "Ribery? E' molto simile a Toni. Luca sembrava scoordinato, ma arrivava sempre primo sulla palla"

20 aprile 2020 22:31

Mutu: La Fiorentina rimane la squadra del mio cuore. Quando feci il 'cucchiaio' a Frey.."

15 aprile 2020 16:50

Dainelli e l'aneddoto su Ribery: "Dopo la squalifica con la Lazio minacciò di andarsene"

10 aprile 2020 19:42

Toni: "Viola Legends sarebbe un successo.Quando mi riprese la Fiorentina non mi voleva nessuno.."

08 aprile 2020 20:44

Gamberini: "Prandelli e Corvino mi hanno permesso di giocare in Champions League. Dainelli..."

07 aprile 2020 14:30

Dainelli: "Firenze e Verona come due donne bellissime. L'anno della Champions League.."

31 marzo 2020 16:24

Dainelli: "Abbiamo il giusto mix di calciatori. Commisso ha dimostrato che ci tiene a chi lavora per lui"

27 marzo 2020 11:01

Dainelli: "I calciatori sono genitori e figli preoccupati. Vi racconto un aneddoto su Ribery..."

26 marzo 2020 11:48

Dainelli: "Ho detto a Sottil che aveva fatto una ca***ta. Non devono dire di lui è bravo ma..."

02 marzo 2020 19:49

Sottil: "Dainelli è una figura importante. A fine 1° tempo contro il Cittadella ci siamo confrontati"

02 marzo 2020 19:40

Sottil: "Vi racconto la mia sfuriata contro Montella". Dainelli: "Fece una gran cazzata.."

02 marzo 2020 13:43

Giovanili, ufficiale l'arrivo del portiere classe 2003 Dainelli dalla Cattolica Virtus

31 gennaio 2020 19:52

ACF celebra la vittoria al Dall'ara del 2009. Doppio Mutu e Gila fecero esultare i viola

05 gennaio 2020 22:59

Dainelli: "Pradé e Joe Barone inseparabili, ho due obiettivi, quando parli con Commisso..."

09 novembre 2019 21:31

Dainelli: "Ce la giochiamo con tutti, siamo in un buon momento. Ribery? Ha la vittoria nel dna"

12 ottobre 2019 17:47

Dainelli: "Fiorentina-Juve, gara speciale. Ribery? Ha grande entusiasmo. Il gruppo? Ragazzi eccezionali ma..."

13 settembre 2019 21:12

Dainelli: "Sono a casa mia. Imparo ogni giorno da dirigenti esperti. Il mio gol alla Juve.."

12 settembre 2019 00:59

Dainelli: "Che orgoglio avere Ribery a Firenze. Vederlo qui fa veramente un bell'effetto"

21 agosto 2019 12:45

Insolito incontro sul bus tra Chiesa e i dirigenti viola. Ecco le sue parole una volta sceso...

23 luglio 2019 19:47

Dainelli: "Vi racconto il mio ruolo. Starò sempre coi ragazzi. Ho tante esperienze da condividere con loro.."

18 luglio 2019 22:19

Gazzetta.it, Aquilani torna alla Fiorentina. Sarà lui il tecnico della neonata U18

11 luglio 2019 22:56

Ufficiale: Dario Dainelli torna alla Fiorentina. Sarà il nuovo supervisore dell'area tecnica

10 luglio 2019 11:01

CorSport, in attesa della risposta di Bati la viola ha fatto un sondaggio per Dainelli

24 giugno 2019 12:41

Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..."

21 novembre 2018 13:13

Quanti ex in tribuna per Fiorentina-Chievo: Dainelli, Prandelli e Badelj presenti stasera

26 agosto 2018 20:11

Dainelli: "Sono convinto che la Fiorentina sarà la sorpresa della nuova stagione"

25 agosto 2018 09:32

Dainelli: "La nostra forza era il gruppo, ci volevamo bene. Astori capitano? Se lo merita. Fiorentina in E.L..."

10 gennaio 2018 11:00

Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia"

15 novembre 2017 12:08

Chievo-Fiorentina, il ritrovo degli ex: cinque a Verona, due in viola

30 settembre 2017 18:25

ONCE UPON A TIME, QUANDO LA RETROGUARDIA DEL CHIEVO FACEVA LA STORIA DELLA FIORENTINA

28 settembre 2017 16:43

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