Il supervisore dell’area tecnica della Fiorentina, Dario Dainelli, ha rilasciato alcune battute a L’Arena in merito al suo passato da calciatore: “In viola ho ricordi strepitosi, ma lultimo anni fu mitico. Passammo il primo girone di Champions, battendo Lione e Liverpool campione d’europa in carica. Nella mia carriera ho avuto tanti allenatori, che mi hanno infuso valori diversi: Mazzone la carica, Spalletti la lettura della gara, Malesani il giocare sempre la palla… E poi Prandelli, con cui ho migliorato molto la mia tecnica. Firenze e Verona? Sono come due donne bellissime, con la differenza che la prima sa di esserlo e pertanto se la tira, mentre la seconda è più alla portata…”.