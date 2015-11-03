Notizie Chievo Verona Fiorentina

Gazzetta, alla Fiorentina piace Coppola del Verona. Costa 8 milioni ma la Lazio è in vantaggio
26 settembre 2022 13:56
Pellissier: "Ancora adesso Della Valle quando mi incontra mi rinfaccia di aver rifiutato la Fiorentina"
06 giugno 2022 14:40
Il nuovo Chievo viene bannato da Facebook, il presidente Pellissier: "Non ce lo spieghiamo"
10 dicembre 2021 18:43
Dainelli: "Firenze e Verona come due donne bellissime. L'anno della Champions League.."
31 marzo 2020 16:24
Ventura: "Sono stato vicino alla Fiorentina. Simeone ha il futuro assicurato. A Chiesa manca..."
24 gennaio 2019 14:53
Thereau pronto a partitre a gennaio ma non ci sarà ritorno al Chievo. Il giocatore...
06 dicembre 2018 11:28
La Nazione, Corvino vuole rifare l'attacco. Muriel e Stepinski obiettivi viola per gennaio
04 dicembre 2018 11:36
Gazzetta, Fiorentina si muove per Gabbiadini a gennaio. Stepinski idea per giugno
17 novembre 2018 13:55
Pellissier contro Ventura: "Voleva andar via dal primo momento che è arrivato. Mai visto nulla del genere"
12 novembre 2018 15:08
Truffa a Gamberini quando giocava nella Fiorentina: "Mi hanno rubato quasi 2 milioni di euro"
17 ottobre 2018 14:59
Ventura torna ad allenare in serie A, sarà il sostituto di D'Anna al Chievo Verona. Superato Iachini
08 ottobre 2018 17:31
Il Chievo non va e D'Anna è sulla graticola, da Verona pensano a Iachini come sostituto. Ventura alternativa
05 ottobre 2018 18:05
Il Chievo Verona prende 3 punti di penalizzazione e 200 mila euro di multa per plusvalenze fittizie
13 settembre 2018 12:27
Chievo Verona, la Procura FIGC conferma: - 15 punti e inibizione per il presidente
12 settembre 2018 12:27
Il Tribunale Federale ha deciso: il Chievo resta in Serie A. Cesena a -15, se riuscirà a iscriversi
25 luglio 2018 12:32
Ufficiale: Nenad Tomovic passa a titolo definitivo al Chievo Verona
15 giugno 2018 17:25
Tuttosport: il Chievo Verona vuole riscattare Tomovic, a breve un incontro con i viola
15 giugno 2018 12:22
TMW: il Chievo vuole acquistare Tomovic, già avviati i contatti con la Fiorentina
14 giugno 2018 13:05
Il Chievo omaggia così Astori, nome sulla maglia, numero 13, fascia dedicata
10 marzo 2018 20:56
Gagliardetti? Macché, i capitani di Chievo e Hellas Verona si scambiano panettone e vino
29 novembre 2017 20:16
Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia"
15 novembre 2017 12:08
Il Chievo Verona vuole Giuseppe Rossi, sul centravanti anche Las Palmas e Alaves. Pepito vuole ripartire dopo l'infortunio
18 ottobre 2017 15:12
Castro: "Ho detto di crossare perchè la Fiorentina dormiva sulla destra. Senza errore di Biraghi non avrei segnato"
03 ottobre 2017 14:38
Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.."
01 ottobre 2017 14:19
La Fiorentina e un'identità da stabilire. Oggi ennesimo esame per i viola. Tre settimane dopo a Verona...
01 ottobre 2017 13:25
Parte male l'avventura di Tomovic a Verona, il suo fallo da rigore costa la vittoria al Chievo
17 settembre 2017 20:20
La Juventus vince in casa contro il Chievo 3-0. Panchina per Tomovic e qualche minuto per Bernardeschi
09 settembre 2017 19:50
Parte male l'avventura di Tomovic al Chievo. Maran lo boccia e lo manda in panchina. Stesso destino per Bernardeschi
09 settembre 2017 18:18
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