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Notizie Chievo Verona Fiorentina

Gazzetta, alla Fiorentina piace Coppola del Verona. Costa 8 milioni ma la Lazio è in vantaggio

26 settembre 2022 13:56

Pellissier: "Ancora adesso Della Valle quando mi incontra mi rinfaccia di aver rifiutato la Fiorentina"

06 giugno 2022 14:40

Il nuovo Chievo viene bannato da Facebook, il presidente Pellissier: "Non ce lo spieghiamo"

10 dicembre 2021 18:43

Dainelli: "Firenze e Verona come due donne bellissime. L'anno della Champions League.."

31 marzo 2020 16:24

Ventura: "Sono stato vicino alla Fiorentina. Simeone ha il futuro assicurato. A Chiesa manca..."

24 gennaio 2019 14:53

Thereau pronto a partitre a gennaio ma non ci sarà ritorno al Chievo. Il giocatore...

06 dicembre 2018 11:28

La Nazione, Corvino vuole rifare l'attacco. Muriel e Stepinski obiettivi viola per gennaio

04 dicembre 2018 11:36

Gazzetta, Fiorentina si muove per Gabbiadini a gennaio. Stepinski idea per giugno

17 novembre 2018 13:55

Pellissier contro Ventura: "Voleva andar via dal primo momento che è arrivato. Mai visto nulla del genere"

12 novembre 2018 15:08

Truffa a Gamberini quando giocava nella Fiorentina: "Mi hanno rubato quasi 2 milioni di euro"

17 ottobre 2018 14:59

Ventura torna ad allenare in serie A, sarà il sostituto di D'Anna al Chievo Verona. Superato Iachini

08 ottobre 2018 17:31

Il Chievo non va e D'Anna è sulla graticola, da Verona pensano a Iachini come sostituto. Ventura alternativa

05 ottobre 2018 18:05

Il Chievo Verona prende 3 punti di penalizzazione e 200 mila euro di multa per plusvalenze fittizie

13 settembre 2018 12:27

Chievo Verona, la Procura FIGC conferma: - 15 punti e inibizione per il presidente

12 settembre 2018 12:27

Il Tribunale Federale ha deciso: il Chievo resta in Serie A. Cesena a -15, se riuscirà a iscriversi

25 luglio 2018 12:32

Ufficiale: Nenad Tomovic passa a titolo definitivo al Chievo Verona

15 giugno 2018 17:25

Tuttosport: il Chievo Verona vuole riscattare Tomovic, a breve un incontro con i viola

15 giugno 2018 12:22

TMW: il Chievo vuole acquistare Tomovic, già avviati i contatti con la Fiorentina

14 giugno 2018 13:05

Il Chievo omaggia così Astori, nome sulla maglia, numero 13, fascia dedicata

10 marzo 2018 20:56

Gagliardetti? Macché, i capitani di Chievo e Hellas Verona si scambiano panettone e vino

29 novembre 2017 20:16

Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia"

15 novembre 2017 12:08

Il Chievo Verona vuole Giuseppe Rossi, sul centravanti anche Las Palmas e Alaves. Pepito vuole ripartire dopo l'infortunio

18 ottobre 2017 15:12

Castro: "Ho detto di crossare perchè la Fiorentina dormiva sulla destra. Senza errore di Biraghi non avrei segnato"

03 ottobre 2017 14:38

Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.."

01 ottobre 2017 14:19

La Fiorentina e un'identità da stabilire. Oggi ennesimo esame per i viola. Tre settimane dopo a Verona...

01 ottobre 2017 13:25

Parte male l'avventura di Tomovic a Verona, il suo fallo da rigore costa la vittoria al Chievo

17 settembre 2017 20:20

La Juventus vince in casa contro il Chievo 3-0. Panchina per Tomovic e qualche minuto per Bernardeschi

09 settembre 2017 19:50

Parte male l'avventura di Tomovic al Chievo. Maran lo boccia e lo manda in panchina. Stesso destino per Bernardeschi

09 settembre 2017 18:18

Tomovic è un giocatore del Chievo Verona, prestito oneroso di 300 mila euro con diritto di riscatto

31 agosto 2017 19:13

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