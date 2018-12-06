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Thereau pronto a partitre a gennaio ma non ci sarà ritorno al Chievo. Il giocatore...

Cyril Thereau è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina. L'attaccante francese vorrebbe rimanere in Italia a gennaio, ma ci sono poche chance per un suo ritorno al Chievo Verona.Fonte: calciomerca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 11:28
Thereau pronto a partitre a gennaio ma non ci sarà ritorno al Chievo. Il giocatore... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Cyril Thereau è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina. L'attaccante francese vorrebbe rimanere in Italia a gennaio, ma ci sono poche chance per un suo ritorno al Chievo Verona.

Fonte: calciomercato.com

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