Thereau pronto a partitre a gennaio ma non ci sarà ritorno al Chievo. Il giocatore...
Cyril Thereau è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina. L'attaccante francese vorrebbe rimanere in Italia a gennaio, ma ci sono poche chance per un suo ritorno al Chievo Verona.Fonte: calciomerca...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 11:28
Cyril Thereau è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina. L'attaccante francese vorrebbe rimanere in Italia a gennaio, ma ci sono poche chance per un suo ritorno al Chievo Verona.
Fonte: calciomercato.com