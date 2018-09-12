Chievo Verona, la Procura FIGC conferma: - 15 punti e inibizione per il presidente
Come il 25 luglio scorso, la Procura FIGC ha chiesto nei confronti del Chievo Verona una penalizzazione di 15 punti per la stagione in corso e un'inibizione di 36 mesi per il presidente, in relazione...
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2018 12:27
Come il 25 luglio scorso, la Procura FIGC ha chiesto nei confronti del Chievo Verona una penalizzazione di 15 punti per la stagione in corso e un'inibizione di 36 mesi per il presidente, in relazione al triennio 2014-17.