Pellissier: “Ancora adesso Della Valle quando mi incontra mi rinfaccia di aver rifiutato la Fiorentina”

Sergio Pellissier, bandiera del Chievo Verona e adesso presidente del Clivense, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole svelando un retroscena di mercato legato alla Fiorentina:

“Sono stato vicino alla Fiorentina in passato? Ancora adesso Della Valle quando mi incontra mi rinfaccia di non aver accettato la Fiorentina ma in realtà non è stato cosi perchè io non ho mai rifiutato, le offerte arrivavano alla società e come sempre è successo non mi hanno mai voluto cedermi ed io non ho mai voluto bisticciare.

La Fiorentina di adesso deve essere brava a scegliere i giocatori giusti che possono essere idonei per l’allenatore, è giusto che all’allenatore siano dati i giocatori giusti, altrimenti gli remi contro e alla fine paga sempre l’allenatore”

