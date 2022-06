Sfuma Bellanova per la Fiorentina, secondo Sportitalia il terzino destro è ad un passo dall’Inter

Raoul Bellanova è davvero a un passo dall’Inter. Secondo quanto ricostruito dai Gianluigi Longari per Sportitalia il club nerazzurro ha in pugno il ventiduenne esterno sinistro in uscita dal Cagliari destinato a diventare il vice Perisic. Una trattativa anticipata già diverse settimane fa e che ora è entrata nella fase decisiva. Bellanova vede l’Inter. Lo scrive Alfredo Pedullà sul sito. Il terzino destro del Cagliari era uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina

IL REAL MADRID CERCA ACQUIRENTI PER ODRIOZOLA